Kargo merkezinde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, kargo ile gönderilmek istenen 1120 paket kaçak sigara ile 125 kilo tütün ele geçirildi.<br>Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo ile kaçak sigara ve tütün gönderilmek istendiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine merkez Şehitkamil ilçesindeki 2 farklı kargo aktarım merkezine giden polisler, burada yaptığı incelemede 7 koli içerisinde 125 kilo nargile tütünü ile 1120 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigara ve tütüne el koyan polis, kargoyu gönderen ve alıcı olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-04-13 12:08:27<br>
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