SANKO Okulları, Yeni Koronavirüs (COVID 19) salgını nedeniyle okulda eğitime ara verilince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını Türkiye genelinde coşkuyla kutlamak amacıyla, “Evler Bayram Yeri” sloganı ile kampanya başlattı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Milli Mücadelenin Karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü Yıl kutlamaları için öğrencilerle birlikte kurdukları güzel hayali, COVID 19 salgını nedeniyle koşullar değişse de hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Düzenledikleri anketle öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü Yılını nasıl kutlamak istediklerini sorduklarını belirten Asyalı, “Kutlamalarımıza onların hayalleri yön versin istedik. En çok istedikleri şeylerden biri okullarını bayraklarla, balonlarla, rengârenk süslemekti, bu süsler çok uzaklardan bile görünsün istemişlerdi” dedi.

Evler bayram yeri

23 Nisan'da evleri bayram yerine çevirmeyi istediklerini belirten Asyalı, "Aylar önceden ulusal egemenliğimizin 100’üncü yıl dönümünü öğrencilerimiz için unutulmaz kılacak planlamalar yapmıştık ama mümkün olamadı. Şimdi öğrencilerimizden uzakta da olsak onlara bayram coşkusu yaşatacak çalışmalar planlıyoruz. Salgın riskine karşı önlem olarak okulda eğitime ara verilince, evlerimizde olduğumuz için evlerimizi bayram yerine çevirelim istedik. Evlerimizdeki bayram şenliği uzaklardan görünsün diye ülkemizde çocukların olduğu her evin bayram yerine dönmesi için bu kampanyayı başlattık. Ailelerin çocuklarımızın bu heyecanına ortaklık etmesi, onları daha da mutlu edecektir. Elimizdeki imkanlarla onlara bu coşkuyu yaşatmak, bu bayramı unutulmaz kılmanın en güzel yollarından biri olacaktır. Çocuklarımızın yıllar sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü Yılında evlerini aileleri ile bayram coşkusuyla nasıl süslediklerini anlatmaları ve evlerinin bayram yerine dönen fotoğraflarına bakmaları onlara güzel bir anı olacaktır. Herkesi çocuklarımıza bu anıyı hediye etmek üzere kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. ‘Haydi Gaziantep, Haydi Türkiye 23 Nisan’ın 100’üncü Yılında Evler Bayram Yeri” diyerek bu coşkunun herkes tarafından yaşanmasını sağlayalım" şeklinde konuştu.

Asyalı, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılı vesilesiyle; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla anıyor, ulusal egemenliğimizi ve cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağımıza okulumuz ve öğrencilerimiz adına söz veriyoruz” diye konuştu.

Sanko Okulları

Gaziantep’te 8 Mart 2001 tarihinde kurulma kararı alınarak 12 Mayıs 2001’de bina temeli atılan SANKO Okulları 10 Eylül 2001 tarihinde 530 öğrencisi ile eğitim ve öğretim hayatına adım attı. Kampüste bin kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve 640 kişilik tiyatro salonu bulunan Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi 20052006 Eğitim Öğretim Yılında hizmete girdi. Eğitim ağının genişletilmesi amacıyla 25 Şubat 2012 tarihinde yeni Lise ve Anasınıfları binaları tamamlandı; 20122013 Eğitim Öğretim Yılından itibaren SANKO Koleji’nin yanı sıra, SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri de eğitime başladı. SANKO Okulları, bin 300 öğrencisi, 230 akademik ve idari kadrosu ile 19’uncu yılında eğitim öğretimde öncü ve model olmaya devam ediyor.

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