Şehitkamil'de 4 bin 100 fidan dikildi Fidanlar sosyal mesafe kuralı ihlal edilmeden dikildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehitkamil'de 4 bin 100 fidan dikildi Fidanlar sosyal mesafe kuralı ihlal edilmeden dikildi

İHA

Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında 20. Etap Şehitkamil Ormanı, Türkyurdu Mahallesi sınırları içerisinde oluşturuldu. Korona virüs dolayısıyla az sayıda görevliyle birlikte dikimi geçekleştirilen ilk fidanlara can suyunu Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu verdi.

Şehitkamil'de 4 bin 100 fidan dikildi Fidanlar sosyal mesafe kuralı ihlal edilmeden dikildi

Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi kapsamında 20. Etap Şehitkamil Ormanı, Türkyurdu Mahallesi sınırları içerisinde oluşturuldu. Korona virüs dolayısıyla az sayıda görevliyle birlikte dikimi geçekleştirilen ilk fidanlara can suyunu Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu verdi.
Şehitkamil Belediyesi tarafından yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirilen Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi kapsamında yeni fidanlar, toprakla buluşturulmaya devam ediliyor. Yılda 2 defa yapılan fidan dikim etkinliğiyle 20. Etap Şehitkamil Ormanı, Türkyurdu Mahallesi Payamlı mevkiinde hayat buldu. Toplam 40 bin 850 metrekare alan üzerine kurulan 20. Etap Şehitkamil Ormanı’nın fidan dikim programı, az sayıda katılımla yapıldı. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yer düzenlemesinin yapıldığı alan üzerine 4 bin 100 fidan dikildi. Şehitkamil Belediyesi, Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğu 20 etap ormanda, toplam 2 milyon 40 bin 572 metrekare alanda 190 bin 474 adet fidanı toprakla buluşturmuş oldu.
Fidan dikim törenine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, Mehmet Ali Korkmaz, Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Türkyurdu Mahalle Muhtarı Recep Çiçek ve az sayıda belediye personeli katıldı.
"Daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak"
Koronavirüs salgınının yayılmasını önleyici tedbir çalışmaları kapsamında asgari düzeyde bir katılımla fidan dikim programını gerçekleştirdiklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeden etkinliği tamamladıklarını dile getirdi. Görev süreleri boyunca fidan dikim projesini gerçekleştireceklerini bildiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu:
“Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Tabi gönül isterdi ki bir virüs hadisesiyle karşı karşıya kalmayalım. Bilindiği üzere Şehitkamil Belediyesi olarak Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi çerçevesinde bu yıl organizasyon için 27 Mart tarihini belirlemiştik. 27 Mart itibariyle Türkyurdu Mahallemizde ağaçlama çalışması yapacaktık. Tabi olağanüstü durumdan dolayı bu organizasyon tarihini öteledik. Fakat diğer taraftan ekip arkadaşlarımızla istişare ettik ve Peygamber Efendimizin, ‘Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz’ hadisini şiar edinerek hareket ettik. Bu inançla hareket ederek hazırlamış olduğumuz bu bölgede fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışan kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu bölgede 40 bin 850 metrekarelik bir arazide ağaçlama çalışması yaptık. Burada da ağırlıklı olarak zeytin, menengiç, badem, sumak gibi ürün çeşidini de arttıracak şekilde ve ilerde de meyvesi olan ürünlerle hem yaban hayatına destek vermek hem de inşallah bu bitkiler büyüdüğünde ürün verebilecek halde olsun diye böyle bir çalışma yaptık. Bu noktada bize destek veren başta Sayın Valimiz olmak üzere Milli Emlak Müdürlüğüne, Orman Bölge Müdürlüğüne ve tüm ekip arkadaşlarıma ben yürekten teşekkür ediyorum. Başlatmış olduğumuz bu etkinliği, inşallah görevde kaldığımız süre içerisinde devam ettireceğiz. Amacımız, daha yaşanabilir bir Gaziantep, daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak. İnşallah bu sıkıntılı günler de geçecek. Yine, yeniden çocuklarımız, öğrencilerimiz, hemşerilerimizle hep birlikte fidanlar dikmeye devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı
Gaziantepliler yasak bitince çarşıya akın etti
YEREL HABERLER Gaziantepliler yasak bitince çarşıya akın etti
Köpüklü suyla yıkanan tarihi çarşı yasağın kalktığı ilk günde dolup taştı
YEREL HABERLER Köpüklü suyla yıkanan tarihi çarşı yasağın kalktığı ...
Yasaklı korona günlerinde ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Yasaklı korona günlerinde ekipler seferber oldu
Korona virüs belirtileri ciddiye alınmalı SANKO Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Demet Arı Yılmaz: Korona virüs belirtileri ciddiye alınmalı zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmalı"
YEREL HABERLER Korona virüs belirtileri ciddiye alınmalı SANKO Üniversitesi Dr. ...
Gaziantep'te 1029 araç 'kara liste'ye alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1029 araç 'kara liste'ye alındı
Koronalı günlerde umut oldular
YEREL HABERLER Koronalı günlerde umut oldular
Sanko Okulları'ndan "Evler Bayram yeri kampanyası Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı: "23 Nisan'da okulumuzu öğrencilerimizle birlikte bayraklarla balonlarla rengarenk süsleyecektik, kovid 19 nedeniyle okulda eğitime ara verildi" Heyecanımızı okuldan evlere taşıdık ve evlerimizi bayram yeri yapmak için Türkiye genelinde süsleme kampanyası başlattık" "Haydi Gaziantep, Haydi Türkiye 23 Nisan'ın 10. yılında evler bayram yeri"
YEREL HABERLER Sanko Okulları'ndan "Evler Bayram yeri ...
Kargo merkezinde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargo merkezinde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
(Görüntülü) Gaziantep'te 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'te 2 koronavirüs hastası, ...
Sağlık çalışanlarına en vefalı destek
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına en vefalı destek
Gaziantep'te 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 koronavirüs hastası, alkışlarla ...
(Görüntülü) İslahiye'de Vefa Grubu'ndan sağlıkçılara alkışlı destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) İslahiye'de Vefa Grubu'ndan sağlıkçılara ...
Yaşlı kadından kaymakama şaşırtan cevap Kaymakamın ne yemek istediğini sorduğu yaşlı kadın: "Herkese ne geliyorsa bize de o gelsin"
YEREL HABERLER Yaşlı kadından kaymakama şaşırtan cevap Kaymakamın ne ...
Nurdağı’nda yasağa uyuldu sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER Nurdağı’nda yasağa uyuldu sokaklar boşaldı
İslahiye’de sokağa çıkma yasağı karşılık gördü
YEREL HABERLER İslahiye’de sokağa çıkma yasağı karşılık gördü
Vefa Sosyal Destek Grubuna talepler arttı
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubuna talepler arttı
(Görüntülü) İslahiye'de iki günde 100 bin ekmek dağıtıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İslahiye'de iki günde 100 bin ekmek ...
Polis sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Polis sokak hayvanlarını unutmadı
ANKA ve CAHİDE sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER ANKA ve CAHİDE sokak hayvanlarını besledi
Fadıloğlu yürüttükleri çalışmaları anlattı
YEREL HABERLER Fadıloğlu yürüttükleri çalışmaları anlattı
İKA’dan bölgesel kalkınmaya 261 milyon destek
YEREL HABERLER İKA’dan bölgesel kalkınmaya 261 milyon destek
7 bin aileye bin TL evlerinde teslim edildi
YEREL HABERLER 7 bin aileye bin TL evlerinde teslim edildi
(Görüntülü) Hayvansever aç kalan sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hayvansever aç kalan sokak hayvanlarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X