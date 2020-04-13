En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiyeKarapınar Mahallesi'nde duyarlı bir vatandaş köy okulunun bahçesinde yaralı halde bir leylek buldu. Yaralı leyleği bulan Malik Ünlü, zabıta ekiplerinden yardım istedi. Zabıta ekipleri leyleği İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti. Leyleğin tedavi sonrası tekrar yaşam olanı olan doğaya salınacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.