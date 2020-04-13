Gaziantep’te bin 29 araç kara listeye alındı

2020 Okullar ve üniversiteler ne zaman açılacak?

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Gaziantep’e il dışından gelen Bin 29 araç plaka tanıma sisteminde (PTS) ‘den tespit edilerek 14 gün süreyle karantina kapsamında kara listeye alındı.

Kovid19 tedbirleri kapsamında, Gaziantep’e giriş yapan bin 29 araç plaka tanıma sisteminde 14 gün kara listeye eklenerek takip ediliyor. Öte yandan, kara listede kayıt altında bulunan ve PTS noktalarından geçerek 14 günlük gözlem ve izleme süresini ihlal eden 221 araç hakkında işlem yapıldı.

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