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Gaziantep’te bin 29 araç kara listeye alındı

İHA

Gaziantep'e il dışından gelen Bin 29 araç plaka tanıma sisteminde (PTS) 'den tespit edilerek 14 gün süreyle karantina kapsamında kara listeye alındı.

Gaziantep’te bin 29 araç kara listeye alındı

Gaziantep’e il dışından gelen Bin 29 araç plaka tanıma sisteminde (PTS) ‘den tespit edilerek 14 gün süreyle karantina kapsamında kara listeye alındı.
Kovid19 tedbirleri kapsamında, Gaziantep’e giriş yapan bin 29 araç plaka tanıma sisteminde 14 gün kara listeye eklenerek takip ediliyor. Öte yandan, kara listede kayıt altında bulunan ve PTS noktalarından geçerek 14 günlük gözlem ve izleme süresini ihlal eden 221 araç hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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