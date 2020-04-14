(Görüntülü) İslahiyeli aşık, koronavirüs için türkü besteledi: Ne kötü dertmiş zalim korona 

GAZİANTEP?in İslahiye İlçesinde, halk aşığı İbrahim Çetin (63), koronavirüs salgınına dikat çekmek için 'Ne kötü dertmiş zalim korona' isimli türküyü besteledi.<br>Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de görülen koronavirüs salgını ile ölümlerin yaşanması haberlerinden etkilenen Beyler Mahallesi kırsalında 17 yıldır besicilik yapan 6 çocuk babası aşık İbrahim Çetin, bağlamasını eline alarak türkü besteledi.<br>'Ne kötü dertmiş zalim korona' ismini verdiği parçasını seslendiren Çetin, amacının salgına dikkat çekmek olduğunu ifade ederek insanlardan evde kalmalarını istedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep <br>2020-04-14 11:12:16<br>
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