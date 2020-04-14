Emeklilerin bayram promosyonları da evlerine götürülüyor

Yeni tip korona virüs salgını sebebi ile alınan tedbirler kapsamında, emeklilerin maaşlarından sonra bayram promosyonları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlerinde teslim ediliyor

İçişleri Bakanlığının talimatıyla ilçelerde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaşından büyük ve kronik rahatsızlığı bulunan emeklilerin sokağa çıkarak hayatlarını riske atmasını önlemek amacıyla maaş ve ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyor. Gönüllüler, korona virüs sürecinde ödenmeye başlanan banka promosyon ücretlerini de emeklilerin evlerine kadar götürerek imzalı tutanak karşılığında teslim ediyor.

İslahiye ilçesinde de banka promosyonları ilçedeki vefa grubu üyeleri tarafından mahalle mahalle sahiplerine teslim ediliyor. Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan ve banka promosyon ücretini görevlilerin elinden alan Nebi Sevim, "Allah razı olsun devletimizden milletimizden evimizde bile maaşımızı veriyorsunuz biz de devletimize bağlıyız çıkma diyorlar çıkmıyoruz" dedi.



Maaş ve promosyonu birlikte aldı

Fevzipaşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında oturan Feride Erol ise vefat eden eşinden kalan maaşı ve banka promosyonunu almak için vefa ekiplerinden destek istedi. Telefon üzerine önce aile ile iletişime geçen ekipler, bankadan çektiği maaşı ve promosyon ücretini Feride Erol'a evinde teslim etti. Ekiplerin duyarlığı nedeniyle teşekkür eden Erol, "Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, sizlerden çok memnunuz. Rabbim şu virüs belasını bir an önce üzerimizden atsın inşallah" şeklinde konuştu.



155'i aradı, ilaçları kapısına kadar getirildi

Vefa ekipleri kronik hastaların ihtiyacı olan ilaçlar için de seferber oluyor. Evinden çıkıp raporlu ilaçlarını alamayan Salman Boy, 155'i arayarak yardım istedi. İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorları hemen Salman Boy ile irtibata geçerek, reçeteyi yazdırıp eczaneden ilaçları temin etti. Doktorların temin ettiği ilaçları alan vefa ekipleri merkeze 14 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Salman Boy'a teslim etti

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