Atatürk büstünü çalan kişilerden 2'si yakalandı

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Gaziantep'te bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü çalan 3 kişiden 2'si yakalandı. Şahısların hurdacıya sattıkları Atatürk büstü ise geri alındı.

Olay, 11 Nisan 2020 Cumartesi günü Gaziantep'te bir okulda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının ilk günü okulun bahçesine gelen 3 kişi, Atatürk büstünü çaldı. Olay günvelik kameralarına yansırken, harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kimlikleri tespit edilen 3 kişiden 2'sini yakaladı. Şahısların hurdacıya sattığı büst ise bulunarak teslim alındı.

Üçüncü şahsı arama çalışmaları sürüyor.

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