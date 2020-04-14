Küçük İremnur kumbarasındaki paraları "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı Korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde trafik ve asayiş uygulamaları devam ediyor

Gaziantep'te, kumbarasında biriktirdiği parasını ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlamak isteyen küçük kızın isteğini polisler gerçekleştirdi.

Gaziantep'te Toplum Destekli Polis (TDP) ekipleri İremnur isimli küçük kızı evinde ziyaret ederek kumbarayı teslim aldı. Bankaya giden polisler küçük İremnur’un biriktirdiği parayı kampanya hesabına yatırarak dekontunu teslim etti. İremnur hem polislere hem de sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ‘evde kalın’ çağrısı yaptı.

Korona virüs nedeniyle evden çıkmayan TDP ekipleri kanser hastası bir vatandaşın ilacını da eczaneden temin ederek aileye ulaştırıldı.



65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar bilgilendirildi

65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkmamaları hususunda TDP ekiplerince gün boyunca yaya ve motorize devriye hizmetleri yapılarak bilgilendirme çalışmaları yapıldı. TDP ekipleri pazar yerlerindeki esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara da sosyal mesafeyi korumaları ve temastan kaçınmaları yönünde bilgilendirme çalışmaları yaptı. Ekipler site ve apartman sakinlerinin binadaki toplantı odaları ile kamelya ve banklarda zaman geçirmemelerine yönelik bilgilendirme yaptı.



Dilencilik ve satıcılık yapan çocuklara yönelik çalışmalar devam ediyor

Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kavşaklarda yapılan denetimlerde, kendilerini ve vatandaşları zor durumda bırakarak dilenen 2 çocuk tespit edildi. Çocukların ailelerine idari işlem tesis edilirken ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 6 çocuk hakkında da idari işlem gerçekleştirildi.



Bin 46 araç kara listeye eklendi

İl dışından kente giriş yapan araçlar üzerinde de yapılan çalışmalar sürüyor. Plaka Tanıma Sisteminde (PTS) tespit edilen bin 46 araç 14 günlük süreyle karantina kapsamında kara listeye alındı. 14 günlük gözlem ve izleme süresini ihlal eden 263 araç hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.



“2 bin 712 araç kontrol edildi”

Korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uymayan toplu taşıma araçları, ticari taksi ve vatandaşlar denetlendi. İl merkezi ve şehirler arası kara yollarında yapılan trafik kontrollerinde 2 bin 712 araç kontrol edildi, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve araçlara idari işlem yapıldı.

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