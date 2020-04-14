İslahiye´de hortum korkuttu

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde ortaya çıkan hortum, görenleri korkuttu.<br>İslahiye ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tahtaköprü Sulama Barajı'nın bulunduğu bölgede, öğle saatlerinde hortum oluştu. Çevredekilere korku yaşatan hortumu, bazı vatandaşlar, cep telefonlarının kamerası ile görüntüledi.<br>DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-04-14 16:07:22<br>
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