İslahiye’de hortum paniği

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Gaziantap´in İslahiye ilçesinde meydana gelen hortum köy halkına korkulu anlar yaşattı.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Yesemek Köyü sınırlarında bulunan Tahtaköprü Barajı'nın bulunduğu bölgeden görüntülenen hortum köy halkına panik yaşattı. Bir anda meydana gelen hortumun köy merkezine gelmesinden korkan köy halkı kendilerini eve kapatarak tedbir aldığını öğrenildi. Hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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