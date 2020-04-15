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Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti

DHA

Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde yaşayan ve koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Meliha Akcan (69), şehit oğlunun mezarını ziyaret edemedi. Annesinin üzüldüğünü gören şehidin kardeşi İsmet Akcan, şehitliğe giderek annesiyle görüntülü konuşma yaptı. Bu sayede oğlunun mezarını gören şehit annesi, uzaktan da olsa dua etti.<br>İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Meliha Akcan, Mardin'de polis memuruyken 2010 yılında şehit olan oğlu Ömer Akcan'ın mezarını koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadığı için ziyaret edemedi. 10 yıl boyunca her cuma, polis haftası ve şehitler haftası gibi günlerde oğlunun kabrini ziyaret ederek dua okuyan Akcan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayınca üzülerek gözyaşı dökmeye başladı.<br>ŞEHİT OĞLUNUN MEZARINI CEP TELEFONU İLE GÖRDÜ<br>Annesinin üzüntüsüne dayanamayan oğlu İsmet Akcan ise ağabeyinin mezarına giderek cep telefonu ile görüntülü aradı. Oğlunun mezarını cep telefonu ile gören acılı anne duygu dolu anlar yaşayarak dua etti. Gözyaşlarını tutamayan Meliha Akcan, "Ben istiyorum ki her gün şehitliğe gideyim, oğlumun kabrini ziyaret edip dua edeyim. Gidemiyorum, kabrine gidemeyince çok sıkıntı alıyorum" dedi.<br>'ANNEM HER GÜN AĞLIYORDUR'<br>Annesini teselli etmeye çalışan İsmet Akcan ise, "Malum ülkemizin içinde bulunmuş olduğu koronavirüs belasından dolayı annem 65 yaş üzeri olduğu için sokağa çıkamıyor. Mezara gidemeyince her gün üzülüyordu, ağlıyordu. Annem şehitler haftasında mezar ziyaretine gidemeyeceği için üzüntüsü daha da arttı. Bende böyle bir uygulamayla ziyareti gerçekleştirdim. Kısmen de olsa kendisinin içi rahatladı. İnşallah bu virüs belasında kurtuluruz. Ülkemiz hayırlara erer, devletimizden Allah razı olsun. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu vakayı da yeneceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-04-15 13:01:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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