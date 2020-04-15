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Başkan Tahmazoğlu'ndan Şehitler Haftası mesajı

İHA

1420 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu mesaj yayımladı.

Başkan Tahmazoğlu'ndan Şehitler Haftası mesajı

1420 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu mesaj yayımladı.
Başkan Mehmet Tahmazoğlu Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda vatan uğruna can veren tüm şehitleri saygı ve minnetle andığını ifade etti. Tahmazoğlu, tarihin her sayfasının şehitlerin kanlarıyla yazılmış olduğunu vurgulayarak, "Birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden Kahraman Şehitlerimizin yazdığı bu onurlu zaferler, geleceğimizin yegane güvencesidir. Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için tereddüt dahi etmeden canını veren şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin her daim hafızasında ve yüreğindeki yerini koruyacaktır. Kurtuluş mücadelemizden bugüne bağımsızlığı, hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için şehit olmayı göze alan bir millet olarak şehitlerimize olan saygımız da sonsuzdur. Bugün aynı coğrafyada kardeşçe yaşayabilmemiz; yine şehit ve gazilerimizin fedakarca verdikleri mücadele sonucundadır. Bizler de tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin verdikleri mücadele doğrultusunda daha aydınlık ve refah günlere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Şehitlerimizi Şehitler Haftası'nda bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyor, Kahraman Gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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