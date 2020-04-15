GTO Başkanı Yıldırım'dan iş yeri sahiplerine destek çağrısı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, işyeri mülk sahiplerinden kiralara yönelik işletmelere destek olmaları için yaptığı çağrıyı yineledi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, içinden geçilen zor sürecin herkesin yaşamında maddi ve manevi olumsuzluklara sebebiyet verdiğine dikkat çekerek, canlılığını kaybeden Gazimuhtarpaşa ve Gaziler Caddesi başta olmak üzere mülk sahiplerini esnafa destek olmaya davet etti. Süreçte iş yeri kiralarında indirim ve ertelemeye gidilmesi için çağrıda bulunan GTO Başkanı Yıldırım konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu süreci birlikte en az zararla atlatabilmek için en güçlü silahlarımızdan biri de birbirimize destek olmak. Kuşkusuz bu salgın herkesi etkiledi ve etkilemeye de devam edecek. Herkes üzerine düşeni hassasiyetle yerine getirdiği takdirde sosyal ve ekonomik olumsuzlukları minimum seviyeye çekebiliriz. Yaşanan salgın ve alınan tedbirler nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen ticari faaliyetler ticaret erbabını zor durumda bırakmakta. Özellikle kentimizin alışveriş caddeleri Gazimuhtarpaşa ve Gaziler Caddesinde yüksek kiralar ödeyerek faaliyetlerine devam eden esnaf şu an kepenk kapatmış durumda. Ancak kiralar işlemeye devam ediyor. Mülk sahiplerinden toplumsal dayanışma çerçevesinde mülk sahibi kiracı ilişkisinin de zedelenmemesi için esnafımıza destek olmaları için çağrı yapıyoruz. Başta virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan işyerlerinin mülk sahipleri olmak üzere, esnaftan kira bedellerinde indirim/öteleme ve bir süre kira almama gibi uygulamalar ile destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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