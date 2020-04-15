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Korona günlerinde çiftçi unutulmadı Gaziantep'te çiftçilere 5 milyon fidenin dağıtımına başlandı

İHA

Korona günlerinde çiftçi unutulmadı Gaziantep'te çiftçilere 5 milyon fidenin dağıtımına başlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Corona Virüsü (COVID19) Salgını’na karşı verilen mücadeleye devam ederken çiftçi ve üreticiyi unutmadı. Yaşanılan zor günlerde Büyükşehir, çiftçilere derman 5 milyon fidelik desteğinin dağıtımlarına başladı. Bedelsiz dağıtılan fidelerin yanında GASMEK kurslarında üretilen maskeler eklendi.
Dünya’nın ve Türkiye’nin kısa sürede gündemine oturan Corona Virüs Salgını’na yönelik verilen ulusal mücadele devam ederken Büyükşehir Belediyesi çiftçilere devasa destek sağladı. Sanayi ve gıda endüstrisinde temel çark olan tarım için özel tedbirler alınması için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, il sınırları içindeki 5 ilçede ki 1356 çiftçiye, maraş biberi, dolmalık patlıcan, dolmalık biber ve sof domatesinden oluşan toplam 5 milyon fidenin dağıtımına başladı. Nurdağı Ziraat Odası önünde gerçekleşen dağıtımda 4 buçuk milyon biberi fidesini Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bedelsiz olarak 116 çiftçiyle buluşturdu. Öte yandan her çiftçiye sosyal mesafe kuralı hakkında bilgi verildi, maske ve el dezenfektanı hediye edildi. Büyükşehir çiftçilere yaptığı fide desteğine; Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli’nde ki 530 çiftçiye 200 bin dolmalık biber fidesi, 500 çiftçiye de yine 200 bin dolmalık patlıcan fidesiyle Şehitkamil ve Şahinbey ilçesinde bulunan 210 çiftçiye 100 bin adet sof domatesi fidesini ilerleyen günlerde dağıtarak devam edecek.
Verim arttırmaya yönelik destekler
Büyükşehir Belediyesi Corona Virüse karşı mücadelede dağıtımlarına devam ederken İslahiye’de 15 çiftçinin 75 dekarlık alana daha kaliteli ürün alması için ileri tekniklerle yüksek telli bağ sistemi yapımına başladı. Ayrıca 17 bin hayvanın yararlandığı 1500 dekarlık mera alanına verimin artması amacıyla 22 buçuk ton gübre tedarik etti. Konu hakkında konuşan Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler Türkiye’nin çok zor günlerden geçtiğini hatırlatarak, “Başkanımız Fatma Şahin, Corona’ya karşı mücadele kapsamında çiftçilere destek verilmesi gerektiği konusunda bilgilendirdi. Bizde hangi bölgede ne ürün varsa o konuda destek vermek için çalışmalara başladık. Bugün Nurdağı ve İslahiye’de 4 buçuk milyon biber fidesinin yanında maske ve el dezenfektanı dağıtıyoruz. Maske ve sosyal mesafe konusunda da bilgi verdik. Bu hafta ayrıca Oğuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil’de biber, patlıcan ve sof domatesi dağıtımına devam edeceğiz. Ayrıca fide desteğinin yanı sıra üreticiye farklı destekler konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Nurdağı’nın ana ürünlerinden biri olan biber fidesinin dağıtımı içi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ediyorum. Tüm hizmetlerde olduğu gibi tarımda da inşallah bundan sonra farklı destekleriyle çiftçinin yanında olacak. Başkan Şahin, zor zamanlarda her zaman yanımızda duruyor" diye konuştu.

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