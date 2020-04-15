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Canlı yayınlanan spor ve sanat eğitimleri ilgiyle karşılandı Vatandaşların sorularını uzmanlar yanıtlıyor

İHA

Türkiye'de korona virüs salgınına karşı alınan sosyal mesafe kararlarının ardından spor ve sanat alanında gerçekleştirdiği çalışmalara bir süre ara veren Şehitkamil Belediyesi, sosyal platformlarından vatandaşlara canlı yayınlarla spor, müzik ve resim eğitimleri veriyor.

Canlı yayınlanan spor ve sanat eğitimleri ilgiyle karşılandı Vatandaşların sorularını uzmanlar yanıtlıyor

Türkiye’de korona virüs salgınına karşı alınan sosyal mesafe kararlarının ardından spor ve sanat alanında gerçekleştirdiği çalışmalara bir süre ara veren Şehitkamil Belediyesi, sosyal platformlarından vatandaşlara canlı yayınlarla spor, müzik ve resim eğitimleri veriyor.
Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle spor ve sanat alanında gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına ara veren Şehitkamil Belediyesi, hafta içi her gün sabah 10.00 ile 12.00 saatleri arasında sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlarla spor faaliyetlerine devam ediyor. Belediye, takipçilerine genel vücut egzersizleri, basketbol ve su sporları branşlarına özgü temel egzersizler, temel müzik ve resim konularında eğitimler veriyor.
Şehitkamil Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilen eğitimler, canlı yayınların tamamlanmasının ardından arzu eden vatandaşların gün içerisinde izlenebileceği bir formatta sosyal medya platformlarına da yüklenerek erişime açılıyor. Sosyal platformlar üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar esnasında takipçilerin, merak ettikleri sorular da uzman eğitimler tarafından yanıtlanırken, talep etmeleri halinde vatandaşlarla birebir iletişime geçilerek evde gerçekleştirildikleri çalışmalar uzaktan eğitimlerle takip ediliyor.
"Sağlıklı, zinde ve mutlu kalmamız çok değerli"
Şehitkamil Belediyesine ait sosyal medya hesaplarını takip eden vatandaşlara canlı yayınlarla spor ve sanat alanında eğitim verdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, imkanlar dahlinde evde kalan herkesin zamanı en verimli şekilde değerlendirebilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Fadıloğlu, sosyal platformlar üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlarla ilgili, "Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Şehitkamil Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm konularda elimizden gelen bütün tedbirleri alıyoruz. Sağ olsunlar, vatandaşlarımızın büyük bir bölümü evde kal çağrısına uyarak zamanlarını evde geçiyorlar. Tabi bu süreçte sağlıklı, zinde ve mutlu kalmamız çok değerli. Spor ve sanat alanında bu zamana kadar oluşan önemli kazanımları devam ettirmek ve vatandaşlarımızın yanında olabilmek adına Şehitkamil Belediyesine ait sosyal medya hesapları üzerinden spor ve sanat alanında canlı yayınlarla eğitimler veriyoruz. Bu alanlarda uzman eğitimlerimiz, vatandaşlarımızın sorularını yanıtlayarak süreci kendileri adına daha pozitif değerlendirmelerini sağlıyorlar. Tüm vatandaşlarımıza yayınları takip etmelerini öneriyorum. Eğitim çalışmalarında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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