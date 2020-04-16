Bylock kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Baylock kullandığı tespit edilen şahıs tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında daha önce yakalama kararı bulunan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen M.İ.O. isimli şüpheli sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.