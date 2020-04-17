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GAHİB Yönetim Kurulu telekonferansla toplandı “En büyük önceliğimiz insan sağlığı olup el birliğiyle sorundan kurtulabiliriz” “Mayıs 2020 itibarıyla ideal üretime ve ardından hedeflenen ihracata yönelmeyi planlıyoruz” “Korona virüs sonrası üretim ve ihracatta rekor artışlar bekliyoruz”

İHA

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı telekonferans sistemiyle toplanarak halı sektörünün sorunlarını tartıştı, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili konuları da görüşen Yönetim Kurulu Üyeleri Mayıs ayından itibaren her şeyin normale dönmeye başlayacağını ümit ettiklerini ifade etti.

GAHİB Yönetim Kurulu telekonferansla toplandı “En büyük önceliğimiz insan sağlığı olup el birliğiyle sorundan kurtulabiliriz” “Mayıs 2020 itibarıyla ideal üretime ve ardından hedeflenen ihracata yönelmeyi planlıyoruz” “Korona virüs sonrası üretim ve ihracatta rekor artışlar bekliyoruz”

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı telekonferans sistemiyle toplanarak halı sektörünün sorunlarını tartıştı, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili konuları da görüşen Yönetim Kurulu Üyeleri Mayıs ayından itibaren her şeyin normale dönmeye başlayacağını ümit ettiklerini ifade etti.
Ahmet Kaplan başkanlığında Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu telekonferansla toplantı düzenledi. Sektörün sorunlarının yanı sıra gündemde yer alan konularında tartışıldığı toplantıda korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler de görüşüldü. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan “Sektörümüz dünya makine halısı ihracatında yüzde 54’lük bir paya sahip olup, ülkemiz için önemli bir sektördür. Gaziantepli halıcılar olarak bu payın yüzde 60’ını biz yönetiyoruz. Bu anlamda sektörümüz dinamik bir sektördür. Dünya genelinde insanlığı tehdit eden korona virüs salgını elbette sektörümüzü etkilenmiştir. Ancak ilerleyen süreçte sektörümüz en hızlı bir şekilde kendisini toparlayacak yapıya sahiptir. Sanayicilerimizin özverisiyle birlikte beklentimiz en kısa sürede bilim dünyasının bu salgına karşı önlem alması ve bu sorundan ülkemiz dahil, bütün insanlığın kurtulmasıdır” dedi.
Halı üreticilerin umudu Mayıs 2020
Dünyayı etkisi altına alan ve dünya genelinde birçok ülkede uygulanan tedbirlerden dolayı ihracatın olumsuz etkilendiğini ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan üreticilerin Mayıs 2020 itibarıyla ideal üretim kapasitesine ulaşmasını ümit ettiklerini sözlerine ekleyerek “Sektördeki firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde Nisan 2020 sonu itibarıyla üretim kapasitemizi arttırarak üretime devam etmeyi planlıyoruz. Mayıs ayı içerisinde ise ideal kapasitemize yaklaşmayı hedefliyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle etkilenen sektörlere yönelik devletimizin verdiği destekleri olumlu buluyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte bu desteklere ihtiyacımız kalmaz. Ancak ihtiyaç olursa da bu desteklerin devam edeceğine ve rakamların revize edileceğine inanıyoruz” dedi.
“Sorunlarımızı el birliğiyle çözeceğiz”
Dünya genelinde salgından bütün sektörlerin olumsuz etkilendiğine de dikkat çeken Başkan Kaplan, Türkiye’nin en az zararla sıkıntıları çözeceğine inandıklarını da ifade ederek, “Elimizden geldiği kadar bu dar günleri el ele vererek birlikte atlatmamız lazım. Bundan sonra da süreç olarak sektör olarak güçleneceğimize inanıyoruz. Günümüzde yaşadığımız talep ertelenmesi elbette uygulanan karantinalarla ilgilidir. Bilim dünyasının korona virüs salgınına yönelik çalışmalarının sonuçlanmasının ardından mevcut iş potansiyelimizin çok daha üstünde bir üretime ulaşacağımıza, gelen talepleri karşılamak için olağanüstü bir çalışma temposuna gireceğimize inanıyoruz” dedi.
“Salgın sonrası üretim ve ihracat patlaması yaşayabiliriz”
Sektörümüzün ideal üretim kapasitesine ulaşmasının Mayıs 2020 olarak düşünüldüğünü ve salgın sonrası ilk etapta uluslararası dolaşımın sınırlı olabileceğini ifade eden Başkan Kaplan, halı sektörünün bu krizi fırsata çevirerek Mayıs, Haziran ve Temmuz 2020’de üretim ve ihracat rekorları kırabileceğini belirterek, “Diğer taraftan bu salgınla ilgili olarak önümüzdeki süreçlerde özellikle Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında birçok ülkede insanların uluslararası dolaşıma sıcak bakmayacağını, bu sürecin sektörümüze olumlu yansıyacağını ümit ediyoruz. Bu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz. Tek dileğimiz vatandaşlarımızın uyarılara ve kurallara uyarak bu süreci belirlenen şeklinde geçirmeleridir. Elbette önceliğimiz insan sağlığı olup vatandaşlarımızın uyarılara ve kurallara uymasını temenni ediyoruz” dedi.

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