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Sağlık-Sen şiddet yasasından memnun Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı: “Şiddet Yasası tamam, sıra 3600 ek göstergede”

İHA

Sağlıkta şiddet uygulayanlara ceza artırımı öngören yasanın TBMM'de oy birliği ile kabul edilmesi sağlık çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı. Sağlık çalışanları şimdi de 3600 ek gösterge için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyor.

Sağlık-Sen şiddet yasasından memnun Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı: “Şiddet Yasası tamam, sıra 3600 ek göstergede”

Sağlıkta şiddet uygulayanlara ceza artırımı öngören yasanın TBMM’de oy birliği ile kabul edilmesi sağlık çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı. Sağlık çalışanları şimdi de 3600 ek gösterge için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyor.
SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, SağlıkSen olarak yıllardır mücadelesini verdikleri bir sorunun daha çözüme kavuşturulmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirttikten sonra, sağlıkla şiddeti önleme yasası ile ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Arayıcı, “Büyük bir özveri ve fedakarlıkla kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarına yönelik şiddet en önemli sorunlarımızdan birisiydi. Yapılan yasal düzenlemelerle sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin caydırıcı hale gelmesi biz sağlık çalışanları adına memnuniyet verici bir durumdur” dedi.
Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerinin yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyerek, çok ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğine dikkat çeken SağlıkSen Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, “Maalesef yasaların yeterince caydırıcı olmaması nedeniyle görevini yapan sağlık çalışanları bugüne kadar şiddetin her türlüsüne maruz kaldılar. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin en acı bilançolarından birini de Gaziantep’te yaşadık. Çok değerli bir hekimimiz olan Dr. Ersin Arslan, bundan tam 8 yıl önce 17 Nisan 2012 tarihinde görevi başında şehit edildi. Kendisine ölüm yıl dönümünde bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.
3600 ek göstergeyi hak ediyoruz
Sağlıkta şiddeti önlemek amacıyla yapılan yasal düzenlemelerin ardından sağlık çalışanlarının şimdi de 3600 ek göstergenin verilmesini beklediklerini hatırlatan Başkan Arayıcı, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını ile mücadelede cephenin en önünde sağlık çalışanları yer alıyor. Her türlü riski göze alarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak için mücadele eden sağlık çalışanları uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyor. Sağlıkta dönüşümün kahramanı olan, Avrupa’daki emsallerine göre kat kat iş yüküne sahip bulunan sağlık çalışanları emekli olduklarında insan onuruna yaraşır bir maaş almak istiyorlar. Covid19 salgını nedeniyle yaşam riski altında, ağır çalışma koşulları ile hizmet veren sağlık çalışanları 3600 ek göstergeyi fazlası ile hak etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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