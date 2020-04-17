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16 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar

İHA

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Araban SYDV tarafından desteklenen ''Bizim İçin Değerlisiniz'' Projesi kapsamında 16 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi.

16 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Araban SYDV tarafından desteklenen ‘’Bizim İçin Değerlisiniz’’ Projesi kapsamında 16 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi.
Gaziantep’in Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki dezavantajlı grupları güçlendirmek için hizmet veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘’Bizim İçin Değerlisiniz’’ projesi hakkında açıklamalarda bulunan Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, projenin amacının dezavantajlı gurupları desteklemek olduğunu söyledi. Tilki, ’’Bizim İçin Değerlisiniz’’ Projesi Araban ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden sosyoekonomik destek hizmetinden yararlanan 16 dezavantajlı ailelerimizin yetim ve öksüz çocuklarına çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi. Çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı. Tüm çocukların odalarında açılışlar yapılıp, odalarını süslemeleri için Araban Kaymakamlığının ‘İyilik Ve Merhamet Kulübü’ bünyesinde daha önce temin edilen süs malzemeleri ve kitap seti hediye edildi” dedi.
Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu eşi Nesrin Mutlu ile birlikte 16 yetim ve öksüz çocukları evlerinde ziyaret ederek süs malzemeleri ve kitap setleri hediye eti.
Kaymakam Mutlu, “Yetim ve öksüz çocuklara her zaman yanınızdayız. Sizi sık sık ziyaret edeceğiz. Sizin bir ihtiyacınız olduğunda 24 saat bana ulaşabilirsiniz” diye konuştu.
Çocuk odası, bilgisayar, kitap setleri ve çeşitli hediyelerle yüzleri gülen 16 yetim ve öksüz çocuk ise, devlet büyüklerine ve Kaymakam Mutlu’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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