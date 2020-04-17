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Büyükşehir’den kamu çalışanları ve esnafa maske desteği

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü Salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirde bulunan kurumlara ve meslek gruplarına maske dağıtımına başladı. 8 bin maske kurum ve ilgili meslek odaları yetkililerine verildi.

Büyükşehir’den kamu çalışanları ve esnafa maske desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü Salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirde bulunan kurumlara ve meslek gruplarına maske dağıtımına başladı. 8 bin maske kurum ve ilgili meslek odaları yetkililerine verildi.
Korona virüs Salgınına karşı alınan tedbirler her geçen gün arttırılıyor. Bu kapsamda verilen ulusal mücadelede Büyükşehir Belediyesi, bütün birim ve imkanlarını halk sağlığı için seferber etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK)’te üretilmeye başlanan cerrahi maskeler, yoğun olarak çalışmalarını sürdüren şehirdeki kurumlara ve meslek gruplarına dağıtımına başlanıldı. Büyükşehir, yaşanan zor günlerde Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’ne 2 bin, Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü’ne 3 bin, Gaziantep Veteriner Hekimler Odası’na ise bin adet maske teslim etti. Öte yandan gıda üretiminde önemli bir yeri olan ekmek fırınlarında çalışanlar için 2 bin adet maske Gaziantep Fırıncılar Odası’na verildi. Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen dağıtımlarda ayrıca sosyal mesafe kuralları ve salgınla ilgili uyarılarda bulunuldu.
Gazi şehirde enfeksiyonun bulaşma riskini azaltmak adına Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı faaliyetler de tüm hızıyla devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sosyal yardımlar ve salgına karşı uyulması gerekilen kuralların denetimi ve duyuruları ilgili birimlerce yapılıyor. GASMEK tarafından günlük 15 bin adet üretilen 3 katlı cerrahi maskeler, salgınla mücadelede yoğun çalışmalarını sürdüren belediye çalışanlarına, kamu personellerine, vatandaşlara ücretsiz dağıtımı yapılıyor. Nefes ve öksürük yoluyla yayılan korona virüsünün bulaşma zincirinin kırılmasında önemli bir faktör olan maske, kullanım kurallarına uyulduğunda herhangi bir bilinen zararı bulunmamakta. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi, ürettiği maskelerle farkındalık oluşturarak salgının etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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