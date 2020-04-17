Kanserden ölen annelerinin son yolcuğunu cep telefonundan izlediler

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<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Makbule Aykırı'nın (69) cenazesini, koronavirüs tedbirleri nedeniyle gelemeyen Amerika'daki oğlu ile Adapazarı'ndaki kızı cep telefonundan yapılan canlı yayınla izledi.<br>İstanbul'da yaşayan Makbule Aykırı, 1 yıl önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aykırı'nın cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine götürüldü. Bugün Telli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilen Makbule Aykırı´nın cenazesine, koronavirüs salgını nedeniyle Amerika'dan gelemeyen oğlu Murat Aykırı ile Adapazarı'nda yaşayan kızı Funda Aykırı, cep telefonu ile yapılan canlı yayınla izledi.<br>Makbule Aykırı, cenazeye katılan az sayıdan yakını tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-04-17 12:42:36<br>

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