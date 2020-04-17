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(Görüntülü) Barış Pınarı bölgesinde koronavirüs tedbirleri

DHA

(Görüntülü) Barış Pınarı bölgesinde koronavirüs tedbirleri

 <br>BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan ve şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanılmayan, Suriye?nin Resulayn ve Tel Abyad bölgesinin salgına karşı izole kalmasına yönelik yoğun çaba sarf ediliyor. 18 yaş altı ile 60 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklandığı Resulayn'daki hastanede, salgın riskine karşı koronavirüs tecrit servisinin yanı sıra Türk vatandaşları için de ayrı müdahale alanları hazır hale getirildi.<br>Koronavirüs salgınına karşı Suriye?nin kuzeyinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği harekatlar ile de birçok önlem alınmış oldu. Geçen yıl Ekim ayında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılarak, güvenli hale getirilen Suriye?nin Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde salgın riskine karşı önlemler, en üst düzeye çıkarıldı. Zorunluluk dışında giriş ve çıkışlara kapatılarak, izole hale getirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde alınan tedbirler ile şu ana kadar şüpheli veya pozitif 'Covid-19' vakasına rastlanılmadı.<br>RİSK GRUPLARINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI<br>Sağlık görevlilerinin önlemleri en üst seviyeye çıkardığı bölgede, şu ana kadar olumsuzluğa rastlanılmazken, Resulayn ve Tel Abyad?da olası her türlü senaryoya karşı önlemler ile sağlık kuruluşları, pandemi mücadelesine hazır hale getirildi. Risk grubunda yer alan 60 yaş üstü ile taşıyıcı olma ihtimalinden dolayı 18 yaş altı kişilerin sokağa çıkması, Resulayn ve Tel Abyad yerel meclislerince yasaklandı. Yerel polis araçları ve camilerin hoparlörlerinden, alınan yasak kararları sık sık anons edilerek, halka duyuruluyor. Camilerin ibadete, okulların ise eğitime kapatıldığı bölgede, koronavirüsten korunmak için alınan önlemler anlatılıyor. Bölgede bulunan işletmelerde de Türkiye?de alınan önlemlerin aynısı uygulanıyor. Toplu olarak bulunulan kahvehane gibi işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğu bölgede, lokantalarla sadece paket servisi yapabiliyor.<br>HASTANEYE GELENLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLÜYOR<br>Alınan önlemler kapsamında Resulayn Hastanesi'ne gelenler de bahçede oluşturulan çadırda ateşleri ölçüldükten sonra servis bölümlerine alınıyor. Hastane girişinde dağıtılan maske ve eldivenleri takarak içeri giren Suriyeliler, uygulamadan mutlu olduklarını dile getiriyor. Türk doktor ve hemşirelerin görev yaptığı hastanede, pandemi mücadelesine karşı 28 yataklı 11 oda, koronavirüs tecrit servisine dönüştürüldü. İçinde ise bölgede görevli Türk askeri ve kamu görevlilerinin de virüs kapma ihtimaline karşı 2 ayrı oda hazırlandı. Virüs vakasına rastlanılması durumunda Türk vatandaşlarının, Suriye?de yapılacak ilk tedavilerinin ardından Türkiye?ye sevk edilecekleri belirtildi. Hastanede, hazırlanan eylem planı doğrultusunda, virüs vakalarında yoğunluk oluşması durumunda, koronavirüs tecrit servisindeki oda ve yatak sayısının artırılması da hedefleniyor.<br>SURİYELİLER, İZOLE OLMAKTAN MEMNUN<br>Dünyaya yayılan koronavirüsten şu ana kadar etkilenmeyen Suriyeliler ise izole yaşamlarından mutlu olduklarını belirtti. Birçoğu koronavirüsten korkmadıklarını ve dış dünyaya izole olmalarının, kendileri açısından büyük şans olduğunu belirterek, alınan önlemlerden memnun olduklarını dile getirdi. Günlük yaşamlarını devam ettiren ancak salgınla birlikte sokakların eskiye göre tenhalaştığı Resulayn?da dışarı çıkanların, sosyal mesafe kuralına ise uymadıkları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep <br>2020-04-17 14:30:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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