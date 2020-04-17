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Kızıyla nikahsız yaşamak isteyen şahsı bıçaklayarak öldürdü Cinayet zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İHA

Gaziantep'te geçen hafta yaşanan cinayetin sır perdesi aralandı. Zanlı ifadesinde, kızıyla nikahsız yaşamak isteyerek kendisine ve ailesine hakaret ve tehditlerde bulunan şahsı bıçakladığını söyledi.

Kızıyla nikahsız yaşamak isteyen şahsı bıçaklayarak öldürdü Cinayet zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep’te geçen hafta yaşanan cinayetin sır perdesi aralandı. Zanlı ifadesinde, kızıyla nikahsız yaşamak isteyerek kendisine ve ailesine hakaret ve tehditlerde bulunan şahsı bıçakladığını söyledi.
Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde geçen Pazartesi günü yaşanan cinayetin sır perdesi aralandı. İş yerine gelen Servet K.’yı (28) kavga anında bıçaklayarak öldüren İsmail K.’nın (54) emniyete verdiği ifade ortaya çıktı. İsmail K., Servet K.’nın kızıyla nikahsız olarak birlikte yaşamak istediğini ve bu yönde kendisini ve ailesini tehdit ettiğini, olay günü de Servet K.’nın kendisinin iş yerine gelerek yine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Servet K.'nın ayrıca daha önce de birçok defa İsmail K.’nın evinin önündeki aracına zarar verdiği ve İsmail K. ile ailesine mesaj ve aramalarla ağır hakaret ve tehditlerde bulunduğu öğrenildi. İsmail K. ifadesinde, kızıyla bir süre arkadaşlık eden Servet K.’nin kızıyla evlenmek istediğini beyan etmesi üzerine Servet K. ve ailesiyle tanıştıklarını ancak bu evliliğin gerçekleşmeyeceğini anladıklarından dolayı Servet K. ve ailesiyle görüşmeyi kestiklerini anlattı. Yaşanan bu sürecin ardından Servet K.’nın İsmail K.’nın kızı ile resmi nikah kıymadan yaşamak istediği, bu talebin İsmail K. ve ailesi tarafından kabul edilmediği, Servet K.'nın aileye hakaret ve tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

Aracına zarar verdi
Servet K.’nın, daha önce de İsmail K.’nin evinin önüne gelerek hakaretler savurduğu ifade edildi. Servet K.’nın İsmail K.’nın arabasının tekerleklerini patlattığı ve camlarını kırdığı öğrenilirken İsmail K.’ye yönelik, “Ben senin kızını canım ne zaman isterse gelip alırım, birlikte de yaşarım. Kimse bana bir şey diyemez. Bana bir şey diyecek erkek varsa buyursun ben buradayım” gibi tahrik edici söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Kavgadan sonra aracıyla kaza yaptı
Servet K., İsmail K.’nın iş yerinde yaşanan kavganın ardından yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra aracıyla bir duvara çarptı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Servet K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Polise teslim oldu
İsmail K. ise yaşananlardan sonra polisi arayarak, Servet K.’yiı bıçakla yaraladığını söyledi ve polise teslim oldu. İsmail K. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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