Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Medicalpark Gaziantep Hastanesi Klinik Psikoloğu Işınsu Erbudak: “Korona virüsü tüm ezberleri bozarak insanların yaşam düzenini değiştirdi”

İHA

Medicalpark Gaziantep Hastanesi Klinik Psikoloğu Işınsu Erbudak, yeni tip korona virüs salgının tüm ezberleri bozarak insanların yaşam düzenini değiştirdiğini ifade etti.

Medicalpark Gaziantep Hastanesi Klinik Psikoloğu Işınsu Erbudak: “Korona virüsü tüm ezberleri bozarak insanların yaşam düzenini değiştirdi”

Medicalpark Gaziantep Hastanesi Klinik Psikoloğu Işınsu Erbudak, yeni tip korona virüs salgının tüm ezberleri bozarak insanların yaşam düzenini değiştirdiğini ifade etti.
Medicalpark Gaziantep Hastanesi Klinik Psikoloğu Işınsu Erbudak, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının insanlara etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.
Erbulak, “Bulgusunun dünyada ilk kez görülmesinin üzerinden yaklaşık 3.5 ay, salgının ülkemizi tehdit etmesinin üzerinden ise 1 ay geçti. Geçen bu zaman diliminde vatandaşlarımız, salgın sürecine bazen hızlı bazen yavaş biçimde uyum sağlamaya çalışırken; bazı vatandaşlarımız ise sürece daha etkin bir şekilde hakim oldu. Korona virüs sürecini iyi yönetemeyenler ise tam tersi davranış biçimi sergileyerek, salgından tamamen kopuk bir ruh hali ile bu süreci deneyimlediler” dedi.
Psikolog Işınsu Erbudak, Yeni tip korona virüsün evrensel boyutta tüm insanların iş, ev, aile ve sosyal yaşamında birçok değişikliğe neden olduğunu, insanların bu süreci atlatmak adına farklı sistemler kurarak ayakta kalabilmelerini öğrettiğini vurguladı. Korona virüs nedeniyle günlük yaşamdaki rutinlerin gerçekleştirilmesinin pek mümkün olmadığını belirten Klinik Psikolog Erbudak, korona virüsün insanların kontrol arzusunu sabote ettiğine dikkat çekti. Salgının kaygı düzeyini artırdığını ve geçmişte var olan bir ‘iyi olma’ sürecine engel olduğunu ve hissedilen kaygının bu sürecin doğal bir sonucu olduğunu belirterek, “Korona virüs salgınında “kaygı” hissetmek çok doğal ve sağlıklı bir duygudur. Kaygıyı kabullenmek çözüm için atılan sağlıklı bir adımdır. Kaygı ve korku zaman zaman benliğimizde şiddetini artırabilir veya azaltabilir. Bu salınımda dengede kalabilmek, olumsuz içerikli duygu ve düşüncelere tahammül edebilmek oldukça kıymetlidir. İnsanlar birbirinden farklıdır, kaygıyı karşılama ve yaşama biçimlerimiz de bu sebeple birbirinden farklı farklı. Belirsizliğin çok yoğun yaşandığı bu süreç ile baş etme düzeneklerimiz, bugüne kadar bizi biz yapan ilişkilere ve deneyimlere benzer şekilde oldu, ama kimseninki birbirine benzemedi, kaygı ile baş etme düzeneklerimiz sadece bize özel. Evde kalma süreci zaman zaman kendini gerçekleştirme, sınırları zorlama, gelişim için bir fırsat gibi yorumlandı. Oysa fiziksel sağlığımızı, yaşamımızın devamlılığını, canlılığımızı, sevdiklerimizi ve bizi tehdit eden Korona virüs isimi bir salgın var. Dışsal gerçekliği kaplayan bu öge hayatımıza bu kadar nüfuz etmişken entelektüel uğraşılarla ilgilenmek hepimiz için çok kolay olmadı. İnsanlar üzerindeki bu faktör, verilen tavsiyelere uyamama durumu, yetersizlik ve suçluluk hissini ortaya çıkardı. Verilen her tavsiyenin ve bilginin herkes için geçerli olmadığını korona virüs salgınında unutmamak gerekir’’ şeklinde konuştu.
Korona virüs sürecinde evde kalmanın oldukça gerekli olduğuna dikkat çeken Medicalpark Gaziantep Hastanesi Klinik Psikoloğu Işınsu Erbudak, ebeveynlerin evde kaliteli vakit geçirmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, sık sık kitap okumak, film ve dizi seyretmek gibi eylemlerin, düşüncenin odağını dışsal gerçeklikten ve onun tehdit edici özelliğinden uzaklaştırdığını kaydetti.
Klinik Psikolog Işınsu Erbudak, karantina günlerinde kaliteli yaşam adına gerçekleştirilen etkinliklerin, bireylerin fantezi dünyalarına kısa süreli geçiş sağladığını, bu etkinliklerin insanlar tarafından rahatlama amacıyla yapıldığını belirterek, “Mutfakta vakit geçirmek, bizi yaşamımızın ilk yıllarına doğru bir yolculuğa çıkarır. Bir bebeğin doğumdan sonra annesi ile kurduğu ilk güvenli ilişki biçimi beslenmek üzerinden gelişir ve oldukça rahatlatıcıdır. Birçok kişinin zihninde yemek yemek ile ilgili ortaya çıkan yüklü enerjinin sebebi, bu yaşantıları anımsayarak kendini rahatlatmaktır. Sürekli hareket etmek, spor yapmak, etkinlik yapmak ise vücutta biriken enerjiyi boşaltarak rahatlatmanın yanı sıra, var olan ölüm dürtüsünün yoğunluğu ile baş edebilmek için aktif eyleme yönelmek, canlılığa, yaşama dair vurgularda bulunmak anlamına gelir. Sizi zaman zaman kuşatan durumlarda kendinizi daha iyi anlayabilmek için “Bu his nedir, Hangi durumlarda ortaya çıkar, Daha önce benzer şekilde hissettiğiniz başka bir deneyiminiz oldu mu, Ne düşündünüz, Bedeninizde neler hissettiniz, üşüme, titreme, terleme, ağrı gibi bedensel duyumsamalarınız oldu mu” gibi sorulardan yararlanabilirsiniz. Çocuklar ile resim çizerek bu çalışmayı sürdürebilirsiniz. “Korkunun ve kaygının resmini çizebilseniz neye benzer, Rengi, kokusu var mı, Konuşabiliyor mu, konuşsa ne der, Hareket ediyor mu, ne yapıyor” sorularının cevabı hakkında çalışmak, ruhsal dünyamızda tanımlanamamış, söze dökülememiş malzemeleri bir tasarıma bağlayarak kontrol edebilme hissini artırır ve belirsizliğin oluşturduğu güvensizlik durumunu azaltır. İşe giden ebeveynler aldıkları koruyucu önlemleri anlatarak çocukları ile iletişim kurmalıdır, maske, eldiven, dezenfektanın ne işe yaradığını açıklayarak çocuk ile paylaşmak, çocuğun sürece dair kaygısını azaltır. Hatırlayın, ilk vaka ortaya çıktığında sürece dair hiçbir fikrimiz yoktu. Korkunun ve paniğin yoğun hissedildiği bir dönemdi. Yaşanan deneyimler hastalığın seyrini, sağlık sistemimizin hazırlıklarını ve müdahale yöntemlerini gözlemleyebilmemize yardımcı oldu. Artık daha sakin ve kontrollü hissediyoruz. Bu, bizim yaşamaya dair motivasyonumuzun ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir bilgidir. Hiçbir salgın kalıcı değildir. Korona virüsün zaman içinde yok olacağını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Korona virüs sürecini kolay bir biçimde atlatabilmek için gerekli tedbirleri almalıyız. Bu süreci atlatırken kaygı düzeyiniz çok yüksek ise, bu durum yaşamınızı olumsuz biçimde etkiliyor ise mutlaka bir uzmandan yardım almanız gerekmektedir’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir, sakinleşen caddelerde çalışmalara başlıyor Başkan Şahin, halk gününde yapılacak çalışmaları açıkladı
YEREL HABERLER Büyükşehir, sakinleşen caddelerde çalışmalara ...
Kızıyla nikahsız yaşamak isteyen şahsı bıçaklayarak öldürdü Cinayet zanlısının ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kızıyla nikahsız yaşamak isteyen şahsı bıçaklayarak ...
Bahçesinde bulduğu yaralı kargaya sahip çıkarak yetkililere teslim etti
YEREL HABERLER Bahçesinde bulduğu yaralı kargaya sahip çıkarak ...
(Görüntülü) Barış Pınarı bölgesinde koronavirüs tedbirleri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Barış Pınarı bölgesinde koronavirüs ...
(Görüntülü) Kanserden ölen annelerinin son yolcuğunu cep telefonundan izlediler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kanserden ölen annelerinin son yolcuğunu ...
Kanserden ölen annelerinin son yolcuğunu cep telefonundan izlediler
YEREL HABERLER Kanserden ölen annelerinin son yolcuğunu cep ...
Büyükşehir’den kamu çalışanları ve esnafa maske desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kamu çalışanları ve esnafa maske ...
16 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar
YEREL HABERLER 16 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve ...
SANKO Holding “Yarın Olacak” filmi ile “biz de buradayız” diyor
YEREL HABERLER SANKO Holding “Yarın Olacak” filmi ile “biz de ...
Sağlık-Sen şiddet yasasından memnun Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı: “Şiddet Yasası tamam, sıra 3600 ek göstergede”
YEREL HABERLER Sağlık-Sen şiddet yasasından memnun Sağlık-Sen ...
Başkan Doğru’dan hastaneye entübe virüs koruma kutusu
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan hastaneye entübe virüs koruma kutusu
GAHİB Yönetim Kurulu telekonferansla toplandı “En büyük önceliğimiz insan sağlığı olup el birliğiyle sorundan kurtulabiliriz” “Mayıs 2020 itibarıyla ideal üretime ve ardından hedeflenen ihracata yönelmeyi planlıyoruz” “Korona virüs sonrası üretim ve ihracatta rekor artışlar bekliyoruz”
YEREL HABERLER GAHİB Yönetim Kurulu telekonferansla toplandı “En ...
Sağlığınız için ANKA kapınıza kadar geliyor
YEREL HABERLER Sağlığınız için ANKA kapınıza kadar geliyor
(Görüntülü) Şehit oğlundan kalan maaşından Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit oğlundan kalan maaşından Milli ...
Şahinbey’de pazar yerlerinin günü değişti
YEREL HABERLER Şahinbey’de pazar yerlerinin günü değişti
Bylock kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bylock kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı
GAGİAD, başekonomist altınsaç ile ekonomiyi değerlendirdi
YEREL HABERLER GAGİAD, başekonomist altınsaç ile ekonomiyi ...
27 işçi İslahiye'de karantinaya alındı İş arkadaşı pozitif çıkan işçiler karantinaya alındı
YEREL HABERLER 27 işçi İslahiye'de karantinaya alındı İş arkadaşı ...
(Görüntülü) 3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçan şüpheli böyle görüntülendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu ...
(Görüntülü) İstanbul'dan Gaziantep'e gelen 27 inşaat işçisi, karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İstanbul'dan Gaziantep'e gelen 27 inşaat ...
Milletvekili Taşdoğan’dan STS önergesi
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan STS önergesi
300 TL'lik mazot giderini 20 T'ye indiriyor Motosikleti ile tarlasını sürüyor
YEREL HABERLER 300 TL'lik mazot giderini 20 T'ye ...
3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçan şüpheli böyle görüntülendi
YEREL HABERLER 3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçan ...
Vali Gül ile Fadıloğlu semt pazarını gezdi
YEREL HABERLER Vali Gül ile Fadıloğlu semt pazarını gezdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X