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Şahinbey Belediyesi sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı

İHA

Şahinbey Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunuldu.

Şahinbey Belediyesi sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı

Şahinbey Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunuldu.
Şahinbey Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan karantina sürecinde beslenme imkanları kısıtlanan ilçedeki sokak hayvanlarını unutmadı. Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, özellikle kırsal alanlarda yaşayan sokak hayvanlarına mama ve su bıraktı.
“Sokak hayvanlarını unutmadık”
Korona virüs salgının insan hayatını olduğu gibi sokak hayvanlarının hayatını olumsuz etkilediğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak bu zor günlerde sokak hayvanlarını unutmadık. Ekiplerimiz ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan beslenme noktalarının periyodik temizlik ve dezenfektasyonlarını yaparak sokak hayvanlarının mamalarını ve sularını koydu. İlçenin merkezlerinin dışında kırsal alandaki sokak köpeklerine mama ve su verildi. Korona virüsü sadece insanları değil hayvanları da olumsuz etkiledi. İş yerlerinden ve duyarlı vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanlarının bu zorlu süreçte sıkıntı yaşamamaları için böyle bir uygulama yapıyoruz” diye konuştu.

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