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Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlaması Gaziantepliler sokakları boşalttı

İHA

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında genelgeyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Gaziantep'te sokaklar erken boşaldı.

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlaması Gaziantepliler sokakları boşalttı

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında genelgeyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Gaziantep’te sokaklar erken boşaldı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başlayacakken Gaziantep’te bu saatten önce sokaklar boş kaldı. Gaziantepliler gün içerisinde ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kısıtlamanın geleceği saatten önce evlerine çekildi. Kentin en işlek noktalarından biri olan Gaziantep Üniversite Meydanı drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde trafik ve yaya yoğunluğunun olmadığı yok denecek kadar az olduğu görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması Pazar günü 24.00 itibariyle sona erecek ve kısıtlamaya uymayanlara Hıfzısıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 lira ceza kesilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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