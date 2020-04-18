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Gaziantep'te entübasyon kabinlerinin kullanımına başlandı MST tarafından üretilen biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinleri Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı

İHA

Yeni korona virüs (KOVID19) pandemisine önlem amacıyla MST İş ve Tarım Makinaları Tesislerinde imal edilen Biyolojik Örnek Alma ve Entübasyon kabinleri, Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı.

Gaziantep'te entübasyon kabinlerinin kullanımına başlandı MST tarafından üretilen biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinleri Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı

Yeni korona virüs (KOVID19) pandemisine önlem amacıyla MST İş ve Tarım Makinaları Tesislerinde imal edilen Biyolojik Örnek Alma ve Entübasyon kabinleri, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı.
Sanko Üniversitesi Hastanesi’nin hizmet verdiği iki binanın birinde normal sağlık hizmetleri devam ederken, diğer bina pandemi hastanesi olarak düzenlendi. Bu etkin mücadelede MST tarafından imal edilen Biyolojik Örnek Alma ve Entübasyon kabinleri hastanenin 24 saat hizmet veren Kovid polikliniğine kuruldu.
Korona virüs pandemisine karşı mücadele sürecinde en büyük risk grubunda yer alan görevli sağlık personelinin virüsten korunması amacıyla kullanılan Biyolojik Örnek Alma kabinlerinin içerisinde bulunan ultraviyole temizleme özelliğiyle sağlık personeli korunurken, hasta güvenliği de sağlanıyor.
Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde uzman bir ekip tarafından kullanılan kabinde hastayla temas etmeksizin, izole edilmiş deliklerinden eller içeriye uzatılarak örnek alınıyor. Bu da sağlık çalışanı olduğu kadar, kabinde örnek veren kişinin de virüsten etkilenme riskini azaltılıyor.
İçerisindeki ultraviyole ışık sistemi sayesinde her kullanım sonrası kısa bir sürede temizlenen biyolojik örnek alma kabini sonraki hasta için hazır hale geliyor.
Korona virüs pandemisinde hastaların yaşadıkları solunum sıkıntısı nedeniyle ihtiyaç duydukları hava yolu desteği Sanko Üniversitesi Hastanesi tarafından entübasyon kabini uygulaması ile sağlanıyor. Entübasyon kabini, hastaya ağızdan yerleştirilen tüple yapılan işlem sırasında, sağlık çalışanlarının da virüs bulaşma riski için bir önlem alanı oluşturuyor. Her işlem sonrasında dezenfekte edilen entübasyon kabini güvenle kullanılmaktadır.
Sanko Üniversitesi Hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi/Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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