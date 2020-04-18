Gaziantep'te polisler sokak sokak gezerek uyarıda bulundu

<br>Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Gaziantep'te cadde ve sokaklar boşaldı. Hem dışarı çıkan, hem de trafik kuralını ihlal eden vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri sokakları gezerek vatandaşları uyardı<br>Kent merkezinde, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve sokaklar boşaldı. Polis ekipleri, yasağa rağmen dışarı çıkan vatandaşları ceza yazıp, uyardı. Trafik polisleri tek tek araçları durdurup izin belgesi kontrolü yaptı. İzni olmayanlar evde kalmaları konusunda uyarıldı. Bazı bölgelerde polis ekipleri mahalle aralarında gezerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.<br>VEFA DESTEK GRUBU GIDA YARDIMI YAPTI<br>Gaziantep Valiliği koordinesinde kurulan ve yaklaşık 20 bin kişinin görev yaptığı Vefa Destek Grubu, yaklaşık 7 bin çağrıya cevap verdi. İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek gıda yardımında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI<br>2020-04-18 12:43:35<br>

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