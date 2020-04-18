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(Görüntülü) Gazeteleri sokak sokak gezerek dağıttılar

DHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından, bayi çalışanları kapı kapı dolaşarak vatandaşa gazete sattı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı 2 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokaklar sessizliğe büründü. Genelge kapsamında izin verilen gazete bayileri ise sokak sokak gezerek, isteyen vatandaşlara gazete sattı. Genelge kapsamında izinli sayılan tüp gaz ve su satıcıları da vatandaşların ihtiyaçları için sokak sokak gezmeye başladı. Polis ekipleri ise ilçe...

(Görüntülü) Gazeteleri sokak sokak gezerek dağıttılar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından, bayi çalışanları kapı kapı dolaşarak vatandaşa gazete sattı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı 2 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokaklar sessizliğe büründü. Genelge kapsamında izin verilen gazete bayileri ise sokak sokak gezerek, isteyen vatandaşlara gazete sattı. Genelge kapsamında izinli sayılan tüp gaz ve su satıcıları da vatandaşların ihtiyaçları için sokak sokak gezmeye başladı. Polis ekipleri ise ilçe merkezinde denetim yaparak, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep <br>2020-04-18 13:54:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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