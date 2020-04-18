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(Görüntülü) Jandarma yalnız yaşayan yaşlı adamın koyunlarını kırktı

DHA

  GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Yıldırım (69), koyunlarının yününün kırkılması için jandarmadan yardım istedi. İsteği geri çevirmeyen jandarmalar ise Yıldırım'ın evine giderek 20 koyununu kırktı. Nizip ilçesine bağlı Yağcılan Köyü'nde yaşayan Hüseyin Yıldırım, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamadığı için jandarmayı arayarak maaşının çekilmesi ve koyunlarının kırkılması için yardım istedi İlçe Jandarma Karakol Komutanı ve Vefa Sosyal Destek Ekibi görevlisi Astsubay Ali Göğebakan, maaşı çekerek Yıldırım'a teslim etti. Daha sonra Yıldırım'ın baktığı 20 koyunu...

(Görüntülü) Jandarma yalnız yaşayan yaşlı adamın koyunlarını kırktı

 <br>GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Yıldırım (69), koyunlarının yününün kırkılması için jandarmadan yardım istedi. İsteği geri çevirmeyen jandarmalar ise Yıldırım'ın evine giderek 20 koyununu kırktı.<br>Nizip ilçesine bağlı Yağcılan Köyü'nde yaşayan Hüseyin Yıldırım, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamadığı için jandarmayı arayarak maaşının çekilmesi ve koyunlarının kırkılması için yardım istedi İlçe Jandarma Karakol Komutanı ve Vefa Sosyal Destek Ekibi görevlisi Astsubay Ali Göğebakan, maaşı çekerek Yıldırım'a teslim etti. Daha sonra Yıldırım'ın baktığı 20 koyunu bahçeye çıkaran Göğebakan koyunları makasla kırktı.  <br>Maaşını aldığı ve hayvanlarının kırkımı sağlandığı için mutluğu olduğunu söyleyen Yıldırım, Allah hepsinden razı olsun. Bir telefon ettim hem maaşımı getirdiler hem koyunlarımı kırktılar. Yoksa halim yamandı. Tek başıma bunları yapamazdım şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep <br>2020-04-18 17:57:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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