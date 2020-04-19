Kurusıkı tabancayla soygun yapan hırsız tutuklandı

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Gaziantep’te kurusıkı tabancayla soygun yapan hırsız çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Şahinbey ilçesinde bulunan bir markette meydana gelmişti. Müşteri gibi markete giren şüpheli kasaya geldiğinde belinden çıkarttığı tabancayla kasiyeri etkisiz hale getirerek aldığı paralarla kaçmıştı. Kısa süre sonra polis tarafından yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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