Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, iş yerleri ile villa inşaatından hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 15 gün içerisinde Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 4 iş yeri ile 1 villa inşaatında yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Ekipler soygunların meydana geldiği yerler ile çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Çaldıkları bazı eşyalar ile yakalanan ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-04-19 10:28:39<br>
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