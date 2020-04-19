Gaziantep'te sahte içkiye 2 gözaltı

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<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te düzenlenen sahte içki operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihbar üzerine geçen cuma günü 8 Şubat Mahallesi'nde 2 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde arama yapan ekipler, 128 şişe sahte içki ile 50 litre dökme alkol ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlere el konurken, gözaltına alınan ismi açıklanmayan 2 iş yeri sahibi sorgulamak üzere emniyete götürüldü.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-04-19 11:31:21<br>

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