Evde sıkılan down sendromlu çocuğun imdadına polis yetişti

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamadığı için sıkılan 11 yaşındaki down sendromlu Mehmet Sadullah Dutçu'nun imdadına polisler yetişti. Polisler çocuğu hem parka götürdü hem de ekip arabasıyla gezdirdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerden Gaziantep'te, evde sıkılan 11 yaşındaki down sendromlu Mehmet Sadullah Dutçu'nun yardımına polis ekipleri koştu. Korona virüs yasakları nedeniyle evden dışarı çıkamayan ve çocuğunu gezdiremeyen 11 yaşındaki Mehmet Sadullah'ın babası Zarif Dutcu, attığı tweet'le Gaziantep Valisi Davut Gül'den oğlunu dışarı çıkarmak için izin ve yardım istedi.

Ailenin çağrısına anında cevap veren Gaziantep Valisi Davut Gül'ün direktifiyle down sendromlu Mehmet Sadullah'ın imdadına toplum destekli polis ekipleri yetişti. Mehmet Sadullah'ı evinden alan polis ekipleri, çocuğu parka götürüp doyasıya eğlendirdi. Polisler çocuğu ekip otosu ve motosikletiyle gezdirmeyi de ihmal etmedi. Ekiplerin yaptığı sürprizle büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşayan çocuk, polislere el sallayarak teşekkür etti.

