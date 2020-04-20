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Testi pozitif çıktı, temastaki 48 kişi karantinaya alındı

DHA

Testi pozitif çıktı, temastaki 48 kişi karantinaya alındı

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin, 14 yakını ve temasta olduğu 34 kişi karantinaya alındı.<br>TIR şoförlüğü yapan ve Özbekistan'dan dönen E.K., yurda döndükten sonra yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla hastanede tedaviye alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan E.K., Ağabey Mahallesi'ndeki evde ailesinden 14 kişiyle birlikte karantinaya alındı. Karantina süresi devam ederken E.K. ile temas kurduğu yeni tespit edilen 34 kişi daha karantinaya alındı. Bu kişilerin yaşadığı 14 evden dışarı çıkmaları yasaklanırken, karantinaya alınan kişi sayısı da böylece 48'e yükselmiş oldu.<br>DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-04-20 13:29:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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