Gaziantep'te yasak bitince vatandaşlar çarşıya akın etti

<br>Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Gaziantep'te vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yasağın bitmesinin ardından Gaziantep'te insanlar Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu.<br>Ateşleri ölçülerek çarşıya alınan vatandaşların, alışveriş yaptığı caddelerde ve banka şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Sosyal mesafe kuralına ise birçok kişinin uymadığı gözlendi. Yasağın ardından açılan market ve mağazalarda da insanlar yoğunluk oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ<br>2020-04-20 13:32:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.