3 günde 4 araç çaldılar, mobeseye yakalandılar Gaziantep’te 9 oto hırsızı polisin düzenlendiği operasyonla kıskıvrak yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

3 günde 4 araç çaldılar, mobeseye yakalandılar Gaziantep’te 9 oto hırsızı polisin düzenlendiği operasyonla kıskıvrak yakalandı

İHA

3 günde 4 araç çaldılar, mobeseye yakalandılar Gaziantep’te 9 oto hırsızı polisin düzenlendiği operasyonla kıskıvrak yakalandı

Gaziantep’te 3 günde 4 araç çalan oto hırsızları yapılan titiz çalışma sonrası yakayı ele verdi. Araçların çalınma anları ise mobese kameralarına yansıdı.
Kentin çeşitli noktalarında gözlerine kestirdikleri araçların kapısını açtıktan sonra belli bir mesafe iterek götüren ve daha sonra kayıplara karışan hırsızlık şüphelileri mobese kameralarına yakalandı.
“9 şüpheli kıskıvrak yakalandı”
Asayiş büro ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu 9 şüpheli düzenlenen operasyonlar ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri biten 9 şüpheliden 6’sı çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan çalınan 4 araç sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 4 araç çalan 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4 araç çalan 6 şüpheli tutuklandı
Gaziantep’te sokaklara konuşlanan sağlıkçılar ateş ölçümü yapıyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te sokaklara konuşlanan sağlıkçılar ateş ...
(Görüntülü) Testi pozitif çıktı, temastaki 48 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Testi pozitif çıktı, temastaki 48 kişi ...
(Görüntülü) Gaziantep'te yasak bitince vatandaşlar çarşıya akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'te yasak bitince vatandaşlar ...
Sokağa çıkma kısıtlamalarında 3 bin 785 sağlıkçıya ulaşım desteği
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamalarında 3 bin 785 sağlıkçıya ...
Gaziantep'te yasak bitince vatandaşlar çarşıya akın etti
YEREL HABERLER Gaziantep'te yasak bitince vatandaşlar çarşıya akın ...
Testi pozitif çıktı, temastaki 48 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Testi pozitif çıktı, temastaki 48 kişi karantinaya ...
Nurdağı’nda son iki günde 3 vaka görüldü
YEREL HABERLER Nurdağı’nda son iki günde 3 vaka görüldü
(Görüntülü) İslahiye'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) İslahiye'de çöp konteynerleri dezenfekte ...
Ramazanda en önemli öğün sahur
YEREL HABERLER Ramazanda en önemli öğün sahur
Gaziantep'te pazar yerleri denetlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te pazar yerleri denetlendi
Evde sıkılan down sendromlu çocuğun imdadına polis yetişti
YEREL HABERLER Evde sıkılan down sendromlu çocuğun imdadına polis ...
(Görüntülü) 400 yıllık tarihi çarşıda çekiç sesleri ilk kez salgın nedeniyle sustu
YEREL HABERLER (Görüntülü) 400 yıllık tarihi çarşıda çekiç sesleri ...
(Görüntülü) Çatıda konser verip, mahalleliye 'evde kal' çağrısı yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çatıda konser verip, mahalleliye 'evde ...
Çatıda konser verip, mahalleliye 'evde kal' çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Çatıda konser verip, mahalleliye 'evde kal' çağrısı ...
Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı ...
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Kileci’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Kileci’den ...
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı’dan 23 ...
Yeşil sarımsak hasadına sayılı günler kala işçi sıkıntısı yaşanıyor Gaziantep Araban Ziraat Odası iş arayanlara çağrı yaptı
YEREL HABERLER Yeşil sarımsak hasadına sayılı günler kala işçi ...
Sokaklar boş ama onlar görev başında
YEREL HABERLER Sokaklar boş ama onlar görev başında
Gaziantep’te yoğun caddeler ve mesire alanları boş kaldı Gaziantepliler pazar pikniğinden mahrum kaldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te yoğun caddeler ve mesire alanları boş ...
(Görüntülü) Kapkaç şüphelisi tutuklandı, gözcülük yapan serbest
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kapkaç şüphelisi tutuklandı, gözcülük ...
(Görüntülü) Gaziantep'te sahte içkiye 2 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'te sahte içkiye 2 gözaltı
(Görüntülü) Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kameradan belirlenen 2 hırsızlık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X