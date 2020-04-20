Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, annesinin cenaze namazını gıyabında kıldırdı

'Ablam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yeni tip korona virüs nedeniyle Gaziantep'ta bir hastanede tedavi gören annesi Sıdıka Görmez, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastaneden alınarak Nizip ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Mehmet Görmez annesinin cenaze namazını ise defin işlemi gerçekleştiği esnada mezarlık önündeki alanda gıyabında kıldırdı. Namaz sonrasında Görmez, tüm sevenlerine evlerinde 3'er kişilik cemaatler halinde cenaze namazı kılmaları ve dua etmeleri için çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.