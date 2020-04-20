Nurdağı´nda  2 ev karantinaya alındı

<br>Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan T.Ç. (43) ile temas kurduğu belirlenen 5 kişi yaşadıkları 2 evde karantinaya alındı.<br>Nurdağı Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan T.Ç., koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. Burada yapılan covid-19 testi pozitif çıkan T.Ç., tedaviye alınırken, temas kurduğu belirlenen 5 yakını Gökçede Mahallesi'nde yaşadıkları 2 evde karantinaya alındı. 14 gün süreyle gözlem altında kalacak olan 5 kişinin yaşadığı evlerin çevresinde güvenlik güçleri giriş ve çıkış olmaması için önlem aldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK<br>2020-04-20 19:30:31<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-