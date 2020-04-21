(Görüntülü) İslahiyeli 3 kardeş, biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladı

İslahiyeli 3 kardeş, biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladı<br>GAZİANTEP?in İslahiye ilçesinde, Mehmet (13), Hatice (11) ve Elanur Demir (7) kardeşler, bilgisayar almak için biriktirdikleri 100 lira 45 kuruşu, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.<br>Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan ve yasak nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan Mehmet, Hatice ve Elanur Demir kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bilgisayar almak için biriktirdikleri parayı bağışlayarak destek verdi. Demir kardeşler, kısıtlama nedeniyle bankaya gidemedikleri için 155 polis ihbar hattını arayarak yardım istedi. Çağrı üzerine Demir ailesinin evine giden polisler, 3 kardeşin açtığı kumbaradaki parayı saydı. Kumbaradaki 100 lira 45 kuruşu kampanya hesabına yatırmak üzere tutanakla teslim alan polisler, Demir kardeşleri duyarlılıklarından dolayı kutladı.<br>Biriktirdikleri paranın daha iyi bir amaç için kullanılacağını belirten Demir kardeşler ise paranın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını isteyerek, kendilerini kırmayıp gelen polislere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep <br>2020-04-21 11:35:23<br>

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