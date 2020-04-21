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Gaziantep'te şoke eden görüntüler Ne sosyal mesafe kuralına uydular ne de maske taktılar, otobüsler ise tıklım tıklım doldu

İHA

Gaziantep'te şoke eden görüntüler Ne sosyal mesafe kuralına uydular ne de maske taktılar, otobüsler ise tıklım tıklım doldu

Dünyayı etkisi altına alan yeni tıp korona virüs ile mücadele sürerken Gaziantep'te şoke eden görüntüler kaydedildi. 'Evde kal' çağrılarının karşılık bulmadığı kentte ne sosyal mesafe kuralına uyuldu ne de maske takıldı. İnsanların birbirleri ile temastan kaçınmadığı kentte otobüsler ise tıklım tıklım doldu.
Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle Türkiye'de de bir dizi tedbir alındı. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanırken, diğerleri için de "Evde kal" çağrıları yapıldı. Maske ve eldiven kullanımı önerilirken, başta toplu taşıma araçları olmak üzere her yerde sosyal mesafe kuralına uyulması, kalabalık ortamlardan ve temastan kaçınılması istendi. Gaziantep'te ise bu kuralların hiçbirine uyulmadığı görüldü. Hafta sonundaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Gaziantepliler kendilerini sokağa attı. Tüm kuralların çiğnendiği kentte adeta korona virüse davetiye çıkarıldı.

Caddeler doldu taştı
Alışveriş caddeleri başta olmak üzere kent merkezinde insan yoğunluğu yaşandı. Bayram günlerini andıran kalabalığın yaşandığı kentte "evde kal" çağrılarına uyulmadığı gözlemlenirken, araçlarda da caddelerde de sosyal mesafe kuralına riayet edilmedi.

Araçlar tıklım tıklım
Yolcu otobüsleri sosyal mesafe kuralına rağmen tıklım tıklım dolarken, yolcu koltuklarının tamamının dolduğu, ayaktakilerin ise ise iç içe, birbirleriyle temas halinde yolculuk ettiği görüldü. Bazı yolcular ise korona virüs tehdidini unutarak, duran otobüslerden koltuk kapmak için birbirleri ile yarıştı.

Ne eldiven ne maske
Caddede çalışan işçilerin, yaya ve araçların iç içe görüntüsü de görenleri şaşırttı. Bazı kişiler maske bile takmazken, kimilerinin maskelerini süs gibi kullandığı, kimilerinin de birbirleriyle temas halinde olduğu görüldü.

Motosikletler yaya geçinde
Yayalar trafik ışıklarında da kural tanımadan iç içe görüntüler oluşturdu. Motosiklet sürücüleri ise ne kask ne de eldiven kullandı. Motosiklet sürücüleri trafik ışıklarındaki yaya geçidinde ise yayaların arasından yolun karşısına geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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