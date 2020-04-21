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Kalp hastalarına korona virüs uyarıları Korona virüs sadece akciğer değil kalbi de etkiliyor

İHA

Kalp hastalarına korona virüs uyarıları Korona virüs sadece akciğer değil kalbi de etkiliyor

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Erdoğmuş, Kovid19’un kronik kalp hastalığı olanları daha çok etkilediğine dikkat çekerek, kalp hastalarını ilaçlarını düzenli olarak almaları konusunda uyardı.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Erdoğmuş, kalp ve damar hastalıkları bulunanların yeni tip korona virüs açısından risk grubunda yer aldığını vurguladı. Bu hastaların daha dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Dr. Erdoğmuş, “Kovid19 şiddetli ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı, gözlerde kızarıklık ve nefes darlığı gibi şikayetlerle kendini gösteren bir hastalık. Korona virüs hastalığında nefes darlığı belirtisi olduğu için tüm şikayetlerin akciğerden kaynaklandığı düşünülüyor. Oysa yeni tip korona virüs sadece akciğer değil, kalbi de etkiliyor. Kalbe etkisini iki grupta sınıflandırabiliriz. Birinci grupta olanlar miyokardit dediğimiz kalp kasının iltihabı şeklinde kendini belli edebiliyor ve kalp yetmezliğine sebep olabiliyor. Kalp yetmezliği olduğunda hastada nefes darlığı daha çok artıyor ve göğüste rahatsız edici bir sıkışma hissi oluşuyor. İkinci grupta olanlar için ise korona virüsün oluşturduğu immün kompleksler ve ateş yüzünden vücutta iltihabi durum arttığı için kalp damar hastalığı olan kişilerde kalp krizi riski yükselir. Kovid19 şikayetiyle hastaneye yatırılan tüm hastalarda kanda troponin enzimi bakılmalı ve hastalara ekokardiyografi yapılmalıdır. Bu sayede virüs tedavisi alırken vakit geçirmeden kalp yetmezliği tedavilerine de başlamış olunur. Biz kalp testlerini gördüğümüz ve tedavi uyguladığımız zaman göğüs hastalıkları uzmanının işini kolaylaştırıyoruz“ dedi.
"Kalp krizi ve inme riski ile karşı karşıya kalmak istemiyorsanız dikkatli olmalısınız"
Kalpdamar hastaları için ilaç kullanımının çok önemli olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Erdoğmuş, "Kalp yetmezliği, kalp krizi ve inme riski ile karşı karşıya kalmamak için kalp damar hastalarının kan sulandırıcı ve ritim düzenleyiciler başta olmak üzere diğer reçeteli ilaçlarını da rutin olarak almaları önemli. Özellikle ilaçlarını almalarına rağmen bu dönemde göğüs ve nefes darlığı ile birlikte ateş ve öksürük gibi korona virüs enfeksiyonunu düşündüren şikayetleri olan hastaların ise maske takarak doktorlarına başvurmasında fayda var” ifadelerini kullandı.
"Evde hareketsiz yaşam kilo ile strese neden olabilir"
Kalp ve damar hastalıkları bulunanları bu dönemde evden çıkmamaları konusunda uyaran Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Erdoğmuş, “Evde hareketsiz yaşam kilo ile strese neden olabilir. Bu da kalp hastalıklarını tetikleyebilir. Bu dönemde çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Kalp hastaları evde kaldıkları süre boyunca beslenmelerine dikkat etmeli. Aşırı yağlı ve tuzlu gıdalar tüketmemeye sebze ve meyve yönünde beslenmeye özen göstermeli, kendilerine önerilen egzersizleri yapmalı. En önemlisi de ilaçlarını kullanmaya devam etmeliler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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