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Güneydoğu’dan 78 ülkeye 54 milyon 118 bin dolarlık ihracat

İHA

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz 2020 yılının ilk üç aylık dönemde 78 ülkeye 54 milyon 118 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Sektörümüzle ilgili olarak yılın ilk üç aylık sürecinde bölgemizden 22 milyon 885 bin dolar değerinde kuru kayısı ihraç edilirken bu süreçte ikinci sırada yer alan Antep Fıstığı, ürünün yok yılı olmasından dolayı ihracatı 16 milyon 217 bin dolar oldu" dedi.

Güneydoğu’dan 78 ülkeye 54 milyon 118 bin dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz 2020 yılının ilk üç aylık dönemde 78 ülkeye 54 milyon 118 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Sektörümüzle ilgili olarak yılın ilk üç aylık sürecinde bölgemizden 22 milyon 885 bin dolar değerinde kuru kayısı ihraç edilirken bu süreçte ikinci sırada yer alan Antep Fıstığı, ürünün yok yılı olmasından dolayı ihracatı 16 milyon 217 bin dolar oldu” dedi.
Dünya genelinde insanlığı tehdit eden corona virüsü birçok sektör gibi kuru meyve ihracatını da olumsuz etkiledi. 2020 yılının ilk üç aylık döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 78 ülkeye toplam 54 milyon 118 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz yaptığı değerlendirmede “2020 yılı elbette sadece ülkemiz için değil bütün dünya için corona virüsle savaşma yılı haline gelmiştir. Dünyanın dört bir yanında yaklaşık iki milyon yüz bin insanın bu gün etkilendiği ve binlerce insanın vefat ettiği bu salgında birçok sektör gibi kuru meyve sektörü de ihracat anlamında olumsuz etkilenmiştir. 2020 yılının ilk üç aylık verilerine baktığımıza bir önceki yıla oranla %7,8’lik bir gerileme yaşandığı ve bu süreçte bölgemizden Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 78 ülkeye toplam 54 milyon 118 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini görüyoruz. 2019 verilerine baktığımızda ise geçtiğimiz yılın ilk üç aylık döneminde 58 milyon 686 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Elbette insan sağlığı her şeyin üzerinde. Bizlerde gerekli tedbirlerimizi alarak imkânların ve ilgili bakanlıkların belirlediği kurallar ölçüsünde ihracatımızı sürdürmeye gayret ediyoruz” dedi.
2020’nin ilk çeyreğinde kayısı ihracat şampiyonu
Başkan Çıkmaz 2020 yılının ilk üç aylık döneminde 78 ülkeye gerçekleştirilen ihracatta bölge bazında ilk sırayı Avrupa Birliği, ikinci sırada Amerika ve üçüncü sırada Ortadoğu ülkelerinin yer aldığını ifade etti. Ülke bazında ise ilk sıraya 10 milyon 409 bin dolarlık ihracatla Almanya’nın oturduğunu, ardından 5 milyon 269 bin dolarlık ihracatla İtalya ve 5 milyon 257 bin dolarlık ihracatla Birleşik devletlerin geldiğini sözlerine ekledi. Ürün bazında yapılan ihracatı da değerlendiren Başkan Çıkmaz “Ürün bazımda ihracatımızda kuru kaysı ilk sırada yer alıyor. Yılın ilk üç aylık sürecinde bölgemizden 22 milyon 885 bin dolar değerinde kuru kaysı ihraç edilirken bu süreçte ikinci sırada yer alan Antep Fıstığı ihracatı 16 milyon 217 bin dolar oldu. Ayrıca bölgemizden kuru üzüm, kuru incir, kaysı ve zerdali çekirdeği, çeşitli kurutulmuş meyveler, leblebi ve kuru meyve mamulleri ihracatı da gerçekleştirilmiştir” dedi.
"Daha da rekabetçi olacağız"
Antep Fıstığı için 2020 yılının önemli olacağına da dikkat çeken Başkan Çıkmaz açıklamasına “Antep fıstığında ihracattaki düşüş, 2019 Eylül mahsulünün yok yılı olmasından dolayıydı. 2020 Eylül mahsulü beklentisi rekolte bazında çok yüksek. Mahsulün başlamasıyla ürün bolluğundan dolayı dünyanın değişik endüstri, bölge ve pazarlarından taleplerin oluşmasını bekliyoruz. Amacımız ve çalışmalarımız, Antep Fıstığı, Kuru Kayısı gibi kuru meyve ürünlerimizi, katma değerli olarak gelişmiş endüstri ve pazarlama zincirlerine tedarik etmek. Bölgemiz ihracatçılarının ekipman, ürün, hizmet, kalite anlayışı gibi halihazır değerleri, gelişmiş ülkelerden de iyi seviyede. Yeterli kapasite ve ürün anlayışımızla daha da rekabetçiyiz” diye konuştu.

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