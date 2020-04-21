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GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den 23 Nisan mesajı

İHA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den 23 Nisan mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Kileci, mesajında, milli egemenliğin sembolü ve Kurtuluş Savaşı’nın en önemli kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, TBMM’nin açılış tarihi olan 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak armağan ettiğini hatırlatan Kileci, “Bundan 100 yıl önce açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet egemenliğinin, demokrasimizin, dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Demokrasi tarihimizin başlangıcı sayılabilecek 23 Nisan’ı milletimizin bir miladı sayıyor ve tam bir asırdır, Ulu Önderimizin tazecik dimağlarda tekrar tekrar yeşermesi için çocuklara armağan ettiği bu bayramı heyecanla karşılıyoruz. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan, milletimize ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Sevgili çocuklar sizlere düşen görev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesini yakalayarak, büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirmek için çok çalışmaktır. Pozitif bilimlerin ışığında, özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacağınıza inanıyoruz. Sizler bu ülkenin en büyük gücüsünüz" dedi.
Sözlerine devam eden Kileci, "Bugün tüm dünya gibi ülkemiz de Kovid19 salgını ile mücadele etmektedir. Bu salgın bizlere bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Atatürk’ün, ’Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır’, şeklindeki sözlerinin ne kadar doğru olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Bu mesaj vesilesiyle ülke olarak çocuklarımızı bilimin ışığında eğitmemiz ve geleceğimize bu şekilde yön vermemiz gerektiğini hatırlatmak isterim. Çevrenin insanlık tarafından tahribi neticesinde oluşan iklim dengesizlikleri ve salgın hastalıkların gelecekte daha büyük boyutlarda karşımıza çıkacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz, tüm bu iklimsel ve biyolojik dengesizliklerle başa çıkabilmek için çevreye duyarlı, bilim ve teknoloji sahasındaki gelişmelere öncülük edecek nesiller yetiştirmek mecburiyetindedir. Her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini kazanan bir milletin mensupları, bu zor günleri de birlik ve beraberliği güçlendirerek, yardımlaşma ve dayanışma ile aşacak, genç nesillerini, tüm bu küresel gelişmelerin gerektirdiği şekilde donatarak yetiştirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele’den günümüze, vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ulusal egemenliğimizin 100. yılını coşkuyla kutluyorum. Bu vesile ile tekrar hatırlatmak isterim ki lütfen hijyen, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyalım, Sağlık Bakanlığı’nın tüm uyarılarını keskinlikle dikkate alalım ve mümkün oldukça evde kalalım zira şuan gerçekten Evde Hayat Var” diye konuştu.

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