Başkan Mahsum Altunkaya’dan 23 Nisan Mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Mahsum Altunkaya’dan 23 Nisan Mesajı

İHA

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Mahsum Altunkaya’dan 23 Nisan Mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Mesajında birlik ve beraberlik çağrısı da yapan Başkan Altunkaya, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek korona virüs önlemleri çerçevesinde çocuklar başta olmak üzere herkesin kurallara uyması gerektiği çağrısında bulundu. Alturkaya mesajında, "Yeni nesillere miras olarak bırakılacak güçlü ve büyük Türkiye için herkes kendi alanında daha çok çalışmak, üretmek, istihdam oluşturmak ve ihracata katkı sağlamak zorundadır. Bugün ülkemiz ve çocuklarımız için çok önemli tarihi bir gün. Ancak dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını göstermiştir ki bilim ışığının aydınlattığı yollarda yürüyerek geleceğimizi teminat altına alabiliriz. Bu gün TBMM’nin kuruluşunun 100.yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını önceki yıllarda olduğu gibi meydanlarda büyük törenlerle kutlamıyor olabiliriz, ancak gerek kendi sağlığımız için, gerekse yarınlarımızın geleceği için bu milli günümüzü evlerimizde, balkonlarımızda aynı inanç ve ruhla kutlayacağız" ifadelerine yer verdi.
"23 Nisan tarihimizin en önemli dönüm noktasıdır"
Başkan Altunkaya mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıldönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "Millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Birinci Dünya Savaşı sonrası milletimizin işgal kuvvetlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde verdiği mücadelenin sonucunda kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı gündür. 23 Nisan ayrıca, tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayramdır” ifadelerini kullandı.
"İnsanlığın geleceği bilim ışığıyla aydınlatılır"
Altunkaya’nın mesajının son bölümünde ise, "Çocuklarımıza devraldığımızdan daha güçlü bir ülke ve gelecek bırakabilmek için bundan sonra daha çok çalışmak, yeniliklerin bütün sektörlerde yayılması ve yaygınlaşması için çaba göstermek zorundayız. Dünya genelinde yaşanan corona virüs salgını yeni bir dönemin de başlangıcı olarak değerlendirilmeli. İnsanlığın geleceği olan çocuklarımızın ve insanlığın sağlığı için bilimsel çalışmalara ve bu tür salgınlarla mücadele yöntemlerine daha çok ağırlık vermek zorundayız. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitimlerini alabilmeleri içinde vatandaş olarak eğitim kurumlarımıza gerekli her türlü desteği sağlamak zorundayız. Güçlü ve büyük Türkiye’nin gelecekte dünyanın lider ülkeleri arasında yer alacağına olan inancımız sonsuzdur. Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın bu güzel bayramını kutlarken, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerimizi ve balkonlarımızı Türk bayraklarıyla süsleyerek büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Sağlığımız için evde kalalım, 23 Nisan sabahı balkonlarımızda bayram coşkusunu yaşayalım " denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mevsimlik tarım işçilerinin çadırları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin çadırları dezenfekte ...
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den 23 Nisan mesajı
Güneydoğu’dan 78 ülkeye 54 milyon 118 bin dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Güneydoğu’dan 78 ülkeye 54 milyon 118 bin dolarlık ...
Kalp hastalarına korona virüs uyarıları Korona virüs sadece akciğer değil kalbi de etkiliyor
YEREL HABERLER Kalp hastalarına korona virüs uyarıları Korona virüs ...
Gaziantep'te şoke eden görüntüler Ne sosyal mesafe kuralına uydular ne de maske taktılar, otobüsler ise tıklım tıklım doldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te şoke eden görüntüler Ne sosyal mesafe ...
(Görüntülü) İslahiyeli 3 kardeş, biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İslahiyeli 3 kardeş, biriktirdikleri ...
İslahiyeli 3 kardeş, biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER İslahiyeli 3 kardeş, biriktirdikleri parayı ...
Ramazan ayı öncesinde Gaziantep’te gastronomi hareketliliği Korona virüs nedeniyle kalabalığın azaldığı tarihi pazarda online satış yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Ramazan ayı öncesinde Gaziantep’te gastronomi ...
Nurdağı´nda  2 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Nurdağı´nda  2 ev karantinaya alındı
Gaziantep'te alt yapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te alt yapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor
Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı
YEREL HABERLER Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı
Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, annesinin cenaze namazını gıyabında kıldırdı
YEREL HABERLER Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet ...
(Görüntülü) Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ...
Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza
Gaziantep polisi denetimlerini sürdürüyor Yeni tip korona virüsü denetimlerinin yanı sıra polis günlük faaliyetlerine de devam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep polisi denetimlerini sürdürüyor Yeni tip ...
Fadıloğlu’ndan yeni spor alanı hamlesi Fadıloğlu, çalışma alanında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan yeni spor alanı hamlesi Fadıloğlu, ...
Gaziantep'e farklı kentlerden gelen 482 araç 'kara liste'de
YEREL HABERLER Gaziantep'e farklı kentlerden gelen 482 araç 'kara ...
Tahmazoğlu yeni aş evi inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu yeni aş evi inşaatını inceledi
Gaziantep'te 4 araç çalan 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4 araç çalan 6 şüpheli tutuklandı
3 günde 4 araç çaldılar, mobeseye yakalandılar Gaziantep’te 9 oto hırsızı polisin düzenlendiği operasyonla kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER 3 günde 4 araç çaldılar, mobeseye ...
Gaziantep’te sokaklara konuşlanan sağlıkçılar ateş ölçümü yapıyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te sokaklara konuşlanan sağlıkçılar ateş ...
(Görüntülü) Testi pozitif çıktı, temastaki 48 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Testi pozitif çıktı, temastaki 48 kişi ...
(Görüntülü) Gaziantep'te yasak bitince vatandaşlar çarşıya akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'te yasak bitince vatandaşlar ...
Sokağa çıkma kısıtlamalarında 3 bin 785 sağlıkçıya ulaşım desteği
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamalarında 3 bin 785 sağlıkçıya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X