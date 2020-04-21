Gaziantep'te, PTT önlerinde yoğunluk

'Ablam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, işlem yapmak için geldikleri PTT şubeleri önünde kuyruk oluşturanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı gözlendi. Görevliler, vatandaşları aralarında mesafe bırakmaları için sık sık uyardı.<br>Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, aynı zamanda faturalarını yatırmak isteyen vatandaşlar, PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu. PTT şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Görevliler, birbirlerine çok yakın olan vatandaşları, 'sosyal mesafe' kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI,Kadir GÜNEŞ<br>2020-04-21 15:32:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.