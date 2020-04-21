Gaziantep’te 23 Nisan kutlamaları dolu dolu geçecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs (Covıd19) önlemleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl yeni bir konseptle çocuklarla buluşturulacak.

Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) “pandemi” yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel bir salgın olarak adlandırılan korona virüse karşı Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan etkinliklerinde koruyucu ve önleyici tedbirler çerçevesinde kenti çocuklar için süsleyecek. Halk sağlığı uzmanlarınca “evde kal” çağrısına uyan vatandaşlar, 23 Nisan kutlamalarına evlerinden eşlik edecek. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 100'üncü yılına özel hazırladığı “100'üncü Yıl Marşı” çocuklarla paylaşılacak.

Kentte düzenlenecek 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ilk olarak Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Karataş Akşemsettin Parkı’nda saat 11.00’da balkonlar balonlarla süslenecek, müzik eşliğinde balonlar uçurulacak. Saat 19.00’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başlanarak Şehitkamil ve Şahinbey bölgesinde kamyonlarla fener alayı gerçekleştirilecek. Son olarak saat 21.00’da ise Türkiye genelinde okunacak İstiklal Marşı’na eşlik edilerek 22.30’da fener alayı son bulacak.

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