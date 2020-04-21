Cezaevinden tahliye olan 3 kişi, İslahiye'de karantinaya alındı

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)İNFAZ düzenlemesiyle Muğla'nın Dalaman ilçesindeki cezaevinden tahliye olan bir kişide koronavirüse rastlanmasının ardından, aynı cezaevinden tahliye olarak Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen 3 kişi evlerinde karantinaya alındı.<br>Dalaman ilçesindeki Açık Cezaevi'nden tahliye olduktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin yapılan covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişi hastanede tedaviye alınırken, Sağlık Bakanlığı talimatıyla aynı cezaevinden tahliye olan diğer kişilerin de taramadan geçirilerek karantinaya alınması kararlaştırıldı.<br>Bunun üzerine yapılan araştırmada Dalaman Açık Cezaevi'nden tahliye olanlar arasında bulunan A.D., A.Y. ve R.U.'nun Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki evlerine döndüğü saptandı. İslahiye Sağlık Müdürlüğü ekipleri bugün cezaevinden tahliye olan 3 kişiyi evlerine giderek taramadan geçirdi. Yapılan taramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan 3 kişinin 14 gün süreyle karantina kuralları kapsamında gözlem altında kalacakları belirtildi. Evlerinde karantinaya alınan A.D., A.Y. ve R.U.'nun ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-04-21 18:37:23<br>
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