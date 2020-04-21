(Görüntülü) Tartıştığı amcasını ve kuzenini av tüfeği ile yaraladı

<br>Tartıştığı amcasını ve kuzenini av tüfeği ile yaraladı<br>GAZİANTEP'te, Anıl Y. (25), tartıştığı amcası Ali (40) ve oğlu Mertcan Yaylacık'ı (18) av tüfeğiyle vurarak yaraladı.<br>Olay, akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Anıl Y., aralarında husumet bulunan amcası Ali Yaylacık ve amcasının oğlu Mertcan Yaylacık ile oturduğu binanın garajında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Anıl Y. yanındaki av tüfeği ile amcası ve kuzenine ateş edip, kaçtı.<br>Yaralanan babaoğul olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.<br>Polis olay sonrası kaçan Anıl Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep <br>2020-04-21 23:08:03<br>

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